«Анжи» не смог обыграть «Спартак» из Владикавказа

«Анжи» сыграл вничью с владикавказским «Спартаком» в товарищеском матче.
«Анжи» - «Спартак» 2:2 (1:1)
Голы «Анжи»: Иванченко 35, Ахъядов 53
Состав «Анжи» на первый тайм: Будаков, Гайдаров, Ягъяев, Игрок на просмотре, Маркелов, Андямов, Закиров, Иванченко, Андреев, Долгов, Лескано
Состав «Анжи» на второй тайм: Дюпин, Тетрашвили, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Ондуа, Кацаев, Кулик, Понсе, Ахъядов
В предыдущем товарищеском матче «Анжи» обыграл ФК «Биолог».
стоило 2 :2 с Владиком сыграть тут же выдали )
Ну ладно, ничейка, товарняк, нормальный исход )
стоило 2 :2 с Владиком сыграть тут же выдали )
Ну ладно, ничейка, товарняк, нормальный исход )