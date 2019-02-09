«Лейпциг» и «Айнтрахт» сильнейшего не выявили

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в 21-м туре Бундеслиги.
«Айнтрахт» теперь делит пятую позицию с «Байером», «Лейпциг» остается четвертым.
Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»
«РБ Лейпциг» - «Айнтрахт» 0:0
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Илсанкер, Орбан, Клостерманн, Демме, Лаймер (Форсберг 67), Хальстенберг, Забитцер (Адамс 90+1), Поульсен, Вернер (Кунья 85)
Главный тренер: Рангник Ральф.
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Хасэбе, Н'Дика, Да Коста, Фернандеш, Роде (Гачинович 60), Костич, Йович, Аллер, Ребич (Виллемс 77)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Орбан 24, Лаймер 26, Фернандеш 28, Илсанкер 55, Забитцер 84, Виллемс 85
Судья: Винкманн Гвидо.
В параллельном матче «Герта» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха.