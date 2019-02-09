«Боруссия» Д упустила победу над «Хоффенхаймом», выигрывая 3:0

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» Д - «Хоффенхайм» 3:3 (2:0)
Голы: Санчо 32, Гетце 43, Геррейру 66 - Бельфодиль 75, Кадержабек 83, Бельфодиль 87
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Диалло, Хакими, Витсель, Дахуд, Филипп (Алькасер 70), Санчо, Геррейру (Вольф 90+2), Гетце (Топрак 82)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Пош, Хюбнер, Кадержабек, Шульц, Гриллитш, Демирбай (Гайгер 46), Биттенкурт (Нельсон 71), Жоэлинтон, Крамарич (Бельфодиль 46)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Гриллитш 28, Демирбай 41, Гайгер 89
Судья: Фритц Марко.
Напомним, что вчера «Байер» разбил «Майнц» перед матчем с «Краснодаром».
"Лучше быть в деревне первым, чем в городе последним..." (пословица)
"Лучше быть в деревне первым, чем в городе последним..." (пословица)
Явная расхлябанность!!!
Сами виноваты!!!
Вот так и чемпионства профукиваются!!!
Явная расхлябанность!!!
Сами виноваты!!!
Вот так и чемпионства профукиваются!!!
Да и в нынешнем розыгрыше отхватите от колбасных по-полной программе. Не котируется больше ваш дом престарелых, как топ-клуб. Смирись.
Да и в нынешнем розыгрыше отхватите от колбасных по-полной программе. Не котируется больше ваш дом престарелых, как топ-клуб. Смирись.
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
ёмаё 3-0 вели же в счете
ёмаё 3-0 вели же в счете
Так и без ЛЧ останутся.))
Так и без ЛЧ останутся.))
Ло шпеки
Ло шпеки
Вперёд Бавария за заслуженным чемпионством!
Боруссию во 2ю бундеслигу!
Вперёд Бавария за заслуженным чемпионством!
Боруссию во 2ю бундеслигу!
Хоффенхайм весёлая команда
Хоффенхайм весёлая команда