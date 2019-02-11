Филатов: «„Фенербахче“ - фаворит в первом матче с „Зенитом“»

Экс-игрок «Зенита» Валентин Филатов поделился ожиданиями от встречи «сине-бело-голубых» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.
Соперник - непростой, и не надо смотреть на место «Фенера» в турецком чемпионате. Не всё так хорошо складывается у «Зенита», поэтому настороженность присутствует. Команда Сергея Семака по факту - фаворит. Однако, учитывая и временной отрезок, и другие обстоятельства, шансы - пятьдесят на пятьдесят в целом, ну а в первой игре фаворит - «Фенербахче».
Кончено, зимняя пауза по-прежнему создает серьезные проблемы. Я вспоминаю, как раньше перед стартом сезона журналисты составляли таблицы по контрольным матчам. Потом смотришь, лидеры по очкам в межсезонье плелись в конце таблицы или стояли на вылет. Тут столько нюансов существует!
Тренер где-то «подвис», и ему нужны результаты, чтобы доказать свою состоятельность руководству, вот и выбирают соперников послабее. Кто-то под нагрузками, кто-то игроков просматривает, составы смешанные, тактические схемы новые отрабатываются, погодные условия, качество полей. Степень мотивации тоже влияет. Встречается какая-то команда, предположим, с грандом и рассматривает игру практически как официальную, а тот - как обычную тренировочную. Поэтому то, что происходит на сборах, нужно сильно фильтровать. Не заострять внимание на результаты спаррингов. Нюансов очень много, как видите.
Руководство «Зенита» много лет назад поставило задачу выиграть Лигу чемпионов. Это имиджевая составляющая… Для начала туда нужно вернуться. А как это сделать? Нужно выиграть чемпионат или занять второе место. Сейчас, на мой взгляд, у команды Семака есть все составляющие для победы в РПЛ. Осталось сыграть 13 матчей. Нужно пройти их с минимальными потерями. Это первостепенная задача! Мы же хотим видеть команду мощную, сильную, готовую играть в Лиге чемпионов. Матчи с «Фенербахче» я бы рассматривал уже через призму того, что будущей осенью «Зенит» должен наконец-то сыграть в главном турнире.
Команды рассудит арбитр из Франции Рудди Буке.