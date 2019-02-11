Филатов: «„Фенербахче“ - фаворит в первом матче с „Зенитом“»

Экс-игрок «Зенита» Валентин Филатов поделился ожиданиями от встречи «сине-бело-голубых» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Соперник - непростой, и не надо смотреть на место «Фенера» в турецком чемпионате. Не всё так хорошо складывается у «Зенита», поэтому настороженность присутствует. Команда Сергея Семака по факту - фаворит. Однако, учитывая и временной отрезок, и другие обстоятельства, шансы - пятьдесят на пятьдесят в целом, ну а в первой игре фаворит - «Фенербахче».

Кончено, зимняя пауза по-прежнему создает серьезные проблемы. Я вспоминаю, как раньше перед стартом сезона журналисты составляли таблицы по контрольным матчам. Потом смотришь, лидеры по очкам в межсезонье плелись в конце таблицы или стояли на вылет. Тут столько нюансов существует!

Тренер где-то «подвис», и ему нужны результаты, чтобы доказать свою состоятельность руководству, вот и выбирают соперников послабее. Кто-то под нагрузками, кто-то игроков просматривает, составы смешанные, тактические схемы новые отрабатываются, погодные условия, качество полей. Степень мотивации тоже влияет. Встречается какая-то команда, предположим, с грандом и рассматривает игру практически как официальную, а тот - как обычную тренировочную. Поэтому то, что происходит на сборах, нужно сильно фильтровать. Не заострять внимание на результаты спаррингов. Нюансов очень много, как видите.