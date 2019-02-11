Филатов: «„Фенербахче“ - фаворит в первом матче с „Зенитом“»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.73 3.45 5.3
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2 3.5 3.7
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:0 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1.25 4.9 15
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 25 5.3 1.19
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 0:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:1 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.3 3.3 2.95
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 1:1 Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.35 2.7 3.9
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.8 2.8 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.65 4 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 0:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 3:1 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:1 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:2 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2.1 3.6 3
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2.15 3.1 3.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.2 3.5 2.1
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
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Филатов: «„Фенербахче“ - фаворит в первом матче с „Зенитом“»

сегодня, 09:43
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:55 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Валентин Филатов поделился ожиданиями от встречи «сине-бело-голубых» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Соперник - непростой, и не надо смотреть на место «Фенера» в турецком чемпионате. Не всё так хорошо складывается у «Зенита», поэтому настороженность присутствует. Команда Сергея Семака по факту - фаворит. Однако, учитывая и временной отрезок, и другие обстоятельства, шансы - пятьдесят на пятьдесят в целом, ну а в первой игре фаворит - «Фенербахче».

Кончено, зимняя пауза по-прежнему создает серьезные проблемы. Я вспоминаю, как раньше перед стартом сезона журналисты составляли таблицы по контрольным матчам. Потом смотришь, лидеры по очкам в межсезонье плелись в конце таблицы или стояли на вылет. Тут столько нюансов существует!

Тренер где-то «подвис», и ему нужны результаты, чтобы доказать свою состоятельность руководству, вот и выбирают соперников послабее. Кто-то под нагрузками, кто-то игроков просматривает, составы смешанные, тактические схемы новые отрабатываются, погодные условия, качество полей. Степень мотивации тоже влияет. Встречается какая-то команда, предположим, с грандом и рассматривает игру практически как официальную, а тот - как обычную тренировочную. Поэтому то, что происходит на сборах, нужно сильно фильтровать. Не заострять внимание на результаты спаррингов. Нюансов очень много, как видите.

Руководство «Зенита» много лет назад поставило задачу выиграть Лигу чемпионов. Это имиджевая составляющая… Для начала туда нужно вернуться. А как это сделать? Нужно выиграть чемпионат или занять второе место. Сейчас, на мой взгляд, у команды Семака есть все составляющие для победы в РПЛ. Осталось сыграть 13 матчей. Нужно пройти их с минимальными потерями. Это первостепенная задача! Мы же хотим видеть команду мощную, сильную, готовую играть в Лиге чемпионов. Матчи с «Фенербахче» я бы рассматривал уже через призму того, что будущей осенью «Зенит» должен наконец-то сыграть в главном турнире.

Команды рассудит арбитр из Франции Рудди Буке.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил mihaluch
   20 / 793
сегодня в 10:27
А в мае что будем говорить, когда зенит 5 место завоюет?))...
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 793
сегодня в 10:23
На Зенит надеятся только ярые оптимисты.
cska plus
cska plus
   7 / 793
сегодня в 10:15
А я думаю Зенит фаворит.
FROLL 001
FROLL 001
   403 / 793
сегодня в 10:10
Зенит победит. Или результативная ничья. Гыгыгы
Palex
Palex ответил mihaluch
   98 / 793
сегодня в 10:05
Сливать Зенит конечно же не будет,просто турки и без слива Зенит пройдут. Хотя буду рад, если ошибусь.
mihaluch
mihaluch
   74 / 793
сегодня в 09:58
Из всего сказанного, я понял, что надо сливать туркам, и приложить все усилия для чемпионства. Но "Зенит" не "Спартак" сливать не будет.
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