Сёмин: «Я доволен состоянием игроков „Локомотива“»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над норвежским «Хаугесундом» (3:1) в товарищеском матче.

Идет тренировочная работа. Провели хороший матч — много принципиальности и единоборств. Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол — блестящие.

Я доволен, как футболисты тренируются, доволен их состоянием. Работаем над всем: стандарты, физика, тактика. Главное, что есть энтузиазм и мотивация. Самое сложное на зимних сборах то, что футболисты надолго уезжают из дома. На этот раз подготовка продлится практически два месяца.