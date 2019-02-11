Газзаев: «„Спартак“ целенаправленно готовился к Кубку „Матч Премьер“»

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал победу «Спартака» в товарищеском турнире в Катаре.

Я бы не акцентировал внимание на контрольных матчах, особенно на тех, что прошли на турнире в Катаре. Ведь на тот момент у команд только начался подготовительный этап. Если «Спартак» хотя бы успел провести один сбор, то «Зенит» и «Локомотив» вообще едва вышли из отпуска. Готовность объективно была близка к нулевой. На мой взгляд, период проведения турнира был выбран не слишком удачно – целесообразнее было бы, чтобы ему предшествовала хотя бы двух-трехнедельная подготовка. К тому же, в такой ситуации игроки рискуют получить травмы – что мы и увидели. Кроме того, это повлияло на результат, который, в частности, был с тревогой воспринят многими болельщиками того же «Зенита». Но объективной картины мы не увидели.

Не исключаю, что «Спартак» по определенным причинам целенаправленно готовился именно к данному турниру, тогда как «Зенит», «Локомотив», «Ростов» спланировали всё иначе. Теперь важно, чтобы несколько скомканная подготовка не отразилась на ком-то из участников.