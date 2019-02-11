Газзаев: «Данни и Халк принесли гораздо больше пользы клубу, чем Паредес»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев считает, что «Зенит» немногое потерял с уходом Леандро Паредеса в ПСЖ .

Паредес – неплохой футболист центральной позиции, вряд ли его просто так пригласили в ПСЖ , но… Не сказать, что это звезда европейского уровня, да и не оказывал он такое же влияние на игру «Зенита», как Данни в лучшие годы или как Халк. Те принесли гораздо больше пользы «сине-бело-голубым», в том числе завоевали с клубом много трофеев. Не считаю, что игра «Зенита» пострадает без Паредеса.