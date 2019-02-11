Стрепетов: «Ракицкому надо завоевать доверие болельщиков „Зенита“»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о подготовке команды ко второй части сезона.

Просматривалось отсутствие агрессии в играх, которые напоминали товарищеские матчи. В последнем матче Семак, посмотрев готовность всех своих футболистов к матчу в Турции, отметил второй тайм. Правда, это ни о чем не говорит. Вопрос - как «Зенит» будет играть? В четыре защитника с одним опорным полузащитником, как на сборах, или в пять защитников (три центральных плюс два крайних защитника) и с двумя опорными, что позволит быстро контратаковать? Вопросов много. Думаю, что турецкие скауты и специалисты никакой информации по этому поводу не получили.

О степени готовности команды лучше других знает ее главный тренер. Пока мы видим, что нет основы, играют два разных состава. Сейчас подготовка идет конкретно под Лигу Европы. До чемпионата время еще есть. Но как будем играть против «Фенербахче» - вопрос, на который, думаю, тренерский штаб еще не знает ответа.

Стрепетов также оценил новичков команды.

Ракицкий понравился в организации игры и смене ритма. Он может своим средним пасом доставить мяч в любую точку поля. За счет этого команда может выходить из-под прессинга, быстро проводить атаки через фланги. Украинец также доставляет мяч в район штрафной. Однако игры на сборе не показали, как Ярослав играет в обороне, какая у него скорость, как он действует при подстраховке, какое у него будет взаимодействие с Ивановичем и Нету. Мы также не можем сказать, какая у Семака будет линия обороны. В принципе, Ракицкий понравился, но хочется посмотреть, как он выполняет свои прямые обязанности.

Надо понимать, что донецкий клуб получил хорошие деньги за этот трансфер. Правда, имеют место определенные политические высказывания по этому поводу депутатов украинской Рады, хотя футбол не должен касаться политики. Но, как бы там ни было, теперь Ракицкий - зенитовец, которому нужно завоевать доверие наших болельщиков. Тогда всё будет в порядке. Вспомните, как Артёма Дзюбу тяжело принимали болельщики «Зенита». Если Ракицкий будет играть на высоком уровне, возможно, руководители сборной Украины изменят свое решение, и Ярослав вернется в национальную команду. Время покажет.

В лице Барриоса «Зенит» приобрел сильного опорного полузащитника. Думаю, что с каждой игрой он будет вливаться в коллектив и лучше выполнять те задания, которые дает Семак.

Что мне нравится в Азмуне, так это то, что он разноплановый, дисциплинированный и забивной. Может играть как в сочетании с двумя или тремя нападающими, так и в роли наконечника копья. То есть вписывается в любую схему. Надеюсь, что его включат в заявку на матч в Стамбуле.