Черчесов: «„Краснодару“ следует обратить внимание на Хавертса»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о талантливом полузащитнике «Байера» Кае Хавертсе.

Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Специально за ним я, разумеется, не наблюдал, когда в ноябре мы играли против сборной Германии, но могу сказать, что в целом он провел добротный матч против нас. Парень с определенной изюминкой, главное, чтобы прибавлял. Хавертс играет довольно важную роль в командах, за которые выступает, поэтому «Краснодару» надо обратить на него пристальное внимание. Молодой человек, судя по моим наблюдениям, способен доставить российскому клубу хлопоты.