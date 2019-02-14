Вертонген: «В первом тайме преимуществом владела „Боруссия“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Египет. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Египет. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.5 3.55 2.05
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.45 3.3 2.9
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика - - -
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 1.9 3.4 4.3
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.7 4.75 1.37
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.6 4.7 1.4
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.45 3.3 2.9
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.25 3.4 3.15
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.25 3.3 2.25
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.25 3.35 3.2
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 28’ Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 0:0 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе -:- Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
ГлавнаяНовости

Вертонген: «В первом тайме преимуществом владела „Боруссия“»

сегодня, 01:48
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген прокомментировал домашнюю победу над «Боруссией» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме «Боруссия» выглядела очень сильно и владела игровым преимуществом. Затем они немного сдали, и нам удалось перевернуть ход встречи. Им не хватало хладнокровия, и во втором тайме игра изменилась. Ранний гол помог нам, и создавалось ощущение, словно соперника устраивает счёт 0:1.

Мы были уверены в том, чтобы продолжать атаковать, и забили второй и третий мячи. Это был особенный вечер. Серж [Орье] отлично подал в штрафную, и мне оставалось только замкнуть этот пас.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Санчо: «Не знаю, что сказать. „Тоттенхэм“ заслужил победу»
Сегодня, 01:28 Комментарии1
Бартомеу: «Мы доверяем Вальверде»
Сегодня, 00:11 Комментарии2
Спаллетти: «Икарди не захотел играть с „Рапидом“»
Вчера, 21:31 Комментарии23
Фолланд: «Сейчас игра с „Краснодаром“ - самая главная для нас»
Вчера, 21:06 Комментарии3
Неймар: «Уверен, что мы победим в Лиге чемпионов»
Вчера, 20:24 Комментарии47
Бош: «Уважаем „Краснодар“»
Вчера, 20:09 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100