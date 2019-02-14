Вертонген: «В первом тайме преимуществом владела „Боруссия“»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген прокомментировал домашнюю победу над «Боруссией» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме «Боруссия» выглядела очень сильно и владела игровым преимуществом. Затем они немного сдали, и нам удалось перевернуть ход встречи. Им не хватало хладнокровия, и во втором тайме игра изменилась. Ранний гол помог нам, и создавалось ощущение, словно соперника устраивает счёт 0:1.

Мы были уверены в том, чтобы продолжать атаковать, и забили второй и третий мячи. Это был особенный вечер. Серж [Орье] отлично подал в штрафную, и мне оставалось только замкнуть этот пас.