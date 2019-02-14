Спаич: «Мы настроены на победу в чемпионате России»

Защитник «Краснодара» Урош Спаич рассказал о планах на сезон.

На сборах мы провели отличную работу, тренировались дважды в день. Сыграли достаточно матчей, во всех смотрелись неплохо и должны быть готовы к матчу с «Байером».

Это качественный соперник, к тому же немцы сейчас находятся в отличной форме — обыграли «Баварию» недавно. С новым тренером команда заиграла только лучше. Главная сила «Байера» — в молодости. Футболисты быстрые, мощные и, как и везде в Германии, отлично обученные. «Краснодару» будет тяжело, но мы приложим все усилия, чтобы пройти дальше.

Проблема ли для «Краснодара» играть сразу в трех турнирах? Совсем нет. Мы будет делать то же, что и начали в августе. График не изменится, мы к нему полностью готовы. Во всех турнирах мы на хороших позициях, несмотря на сильных соперников в Лиге Европы и Кубке. У «Краснодара» самые большие амбиции во всех трех соревнованиях.

Является ли Премьер-лига главным турниром для «Краснодара»? Кажется, у нас никогда не было таких результатов, как в этом сезоне. В команде шикарная атмосфера, мы настроены на победу. Почему бы не взять титул уже в этом году?