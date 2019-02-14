Спаич: «Мы настроены на победу в чемпионате России»

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика - - -
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 1.9 3.4 4.3
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.5 3.55 2.05
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.45 3.3 2.9
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.45 3.3 2.9
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.25 3.4 3.15
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.25 3.3 2.25
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.25 3.35 3.2
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.7 4.75 1.37
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.6 4.7 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
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Спаич: «Мы настроены на победу в чемпионате России»

сегодня, 08:41

Защитник «Краснодара» Урош Спаич рассказал о планах на сезон.

На сборах мы провели отличную работу, тренировались дважды в день. Сыграли достаточно матчей, во всех смотрелись неплохо и должны быть готовы к матчу с «Байером».

Это качественный соперник, к тому же немцы сейчас находятся в отличной форме — обыграли «Баварию» недавно. С новым тренером команда заиграла только лучше. Главная сила «Байера» — в молодости. Футболисты быстрые, мощные и, как и везде в Германии, отлично обученные. «Краснодару» будет тяжело, но мы приложим все усилия, чтобы пройти дальше.

Проблема ли для «Краснодара» играть сразу в трех турнирах? Совсем нет. Мы будет делать то же, что и начали в августе. График не изменится, мы к нему полностью готовы. Во всех турнирах мы на хороших позициях, несмотря на сильных соперников в Лиге Европы и Кубке. У «Краснодара» самые большие амбиции во всех трех соревнованиях.

Является ли Премьер-лига главным турниром для «Краснодара»? Кажется, у нас никогда не было таких результатов, как в этом сезоне. В команде шикарная атмосфера, мы настроены на победу. Почему бы не взять титул уже в этом году?

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   417 / 845
сегодня в 09:45
Тра - ля ля, тра - ля - ля, и не будет ни... чего!
VIPded
VIPded
   70 / 845
сегодня в 09:31
Максимум бронза.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 845
сегодня в 09:26
Заявлять в день игры с Байером о победе в чемпионате...??)))
Короче ... настрой понятен...)))
kotmyshka
kotmyshka
   231 / 845
сегодня в 09:21
Все возможно...
КЭТиК
КЭТиК
   116 / 845
сегодня в 09:21
Надо Байер обыграть и все поверят в это.
particular
particular
   27 / 845
сегодня в 09:11
Оптимизм и желание объять необъятное... Слова дежурные и обнадёживающие...
Краснодар хорош, но ещё не созрел... Байер, вполне, может облегчить сезон на один турнир... И это надо будет принять и извлечь опыт...
А в РПЛ - всё может быть... Случается, что чемпионат удаётся выиграть не своей безукоризненной игрой, а за счёт неудач соперников...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   158 / 845
сегодня в 09:09
для начала баер пройти нужно, а там посмотрим кто чемпионом будет
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   25 / 845
сегодня в 09:08
Не в этом году. Гыгыгы
будут после пятых лазурных-шестые
Capitan555
Capitan555
   319 / 845
сегодня в 09:07
В команде шикарная атмосфера, мы настроены на победу - вот это по делу сказано!
Groove000
Groove000
   142 / 845
сегодня в 09:04
Хорошо бы выиграть, и нужно это сделать именно в этом сезоне
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 845
сегодня в 09:02
Не в этом году. Гыгыгы
d_fincher
d_fincher
   251 / 845
сегодня в 09:02
Мечтатель. Скоро новый Глава РФС (по традиции глава РФС - это чиновник из Газпрома) А.Дюков, никогда в жизни не допустит, чтоб кто-то кроме Зенита болтался на первой строчке.
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