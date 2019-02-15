Чико Флорес покидает «Рубин»

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что защитник Чико Флорес покидает команду, как это и ожидалось ранее.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
|Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|КПР
|-:-
|Уотфорд
|Испания. Примера 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Эйбар
|-:-
|Хетафе
|Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Ювентус
|-:-
|Фрозиноне
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Аугсбург
|-:-
|Бавария
|Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Ним
|-:-
|Дижон
|22:45
|сегодня
|Лион
|-:-
|Генгам
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|09:35
|Закончился первый тайм
|Веллингтон Ф
|0:0
|Мельбурн Виктори
|11:50
|сегодня
|Ньюкасл Джетс
|-:-
|Мельбурн Сити
|Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Теута
|-:-
|Кукес
|-
|-
|-
|Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Сандерленд
|-:-
|Аккрингтон Стэнли
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|Росарио Сентраль
|1:1
|Ривер Плейт
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Уркуиза
|-:-
|Сан-Тельмо
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Берасатеги
|-:-
|Мидленд
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Викториано Ар
|-:-
|Кануэлас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Вилла Сан Карлос
|-:-
|ЛН Алем
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Итусаинго
|-:-
|Депортиво Лаферрере
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Стандард
|-:-
|Локерен
|Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Тюбиз
|-:-
|Мехелен
|Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Верея
|-:-
|Лудогорец
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Падерборн
|-:-
|Кельн
|20:30
|сегодня
|Зандхаузен
|-:-
|Дармштадт
|Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Унтерхахинг
|-:-
|Вехен
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Хутикальпа
|0:4
|Олимпия
|-
|-
|-
|Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Сённерйюск
|-:-
|Орхус
|-
|-
|-
|Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Харас Эль-Ходуд
|-:-
|Петроджет
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Араб Контракторс
|-:-
|Эль-Гейш
|-
|-
|-
|Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Секция
|-:-
|Хапоэль
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Хапоэль
|-:-
|Хапоэль ИН
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Хапоэль ПТ
|-:-
|Хапоэль РЛ
|16:00
|сегодня
|Хапоэль Акре
|-:-
|Бейтар Тель-Авив
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Хапоэль Бней Лод
|-:-
|Хапоэль Кат
|Ирландия. Премьер-Лига 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Уотерфорд Юнайтед
|-:-
|Шемрок Роверс
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Сэйнт Патрикс
|-:-
|Корк Сити
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Дандолк
|-:-
|Слиго Роверс
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Дерри Сити
|-:-
|УКД
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Богемиан
|-:-
|Финн Харпс
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Кордоба
|-:-
|Гранада
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Палермо
|-:-
|Брешиа
|Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|16:45
|сегодня
|Аль-Харитият
|-:-
|Аль-Ахли
|19:10
|сегодня
|Катар СК
|-:-
|Аль-Шахания
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Этникос
|-:-
|Отеллос
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 14 тур
|1
|X
|2
|03:30
|Матч завершен
|Депортиво К
|2:1
|Депортес Толима
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур
|1
|X
|2
|04:30
|Матч завершен
|УКР
|0:2
|Депортиво Саприсса
|-
|-
|-
|Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Рапид
|-:-
|Олимпик Сафи
|-
|-
|-
|Копа Судамерикана 2019, 1 раунд
|1
|X
|2
|00:15
|Матч завершен
|Роял Пари
|2:1
|Монагас
|-
|-
|-
|02:30
|Матч завершен
|Коринтианс
|1:1
|Расинг Клуб
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Нордшелланд
|-:-
|Хвидовре
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Стремсгодсет
|-:-
|Будё-Глимт
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Уфа
|-:-
|Альмерия
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Сарпсборг 08
|-:-
|Флора
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Чихура
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Арсенал Т
|-:-
|Торпедо-БелАЗ
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Арсенал Т
|-:-
|Торпедо-БелАЗ
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Олесунн
|-:-
|Мольде
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Сарпсборг 08
|-:-
|Улленсакер / Киса
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Тромсе
|-:-
|Альта
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Сирианска
|-:-
|Линкопинг Сити
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Ден Хааг
|-:-
|Зволле
|Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Гоу Эхед Иглс
|-:-
|НЕК Неймеген
|22:00
|сегодня
|Эйндховен
|-:-
|Аякс-2
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Маастрихт
|-:-
|Утрехт-2
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Ваалвейк
|-:-
|Алмере Сити
|22:00
|сегодня
|Дордрехт
|-:-
|Спарта Рот
|22:00
|сегодня
|Волендам
|-:-
|Хельмонд Спорт
|22:00
|сегодня
|АЗ-2
|-:-
|Ден Босх
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Осс
|-:-
|Телстар
|22:00
|сегодня
|Рода
|-:-
|Камбуур
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Погонь
|-:-
|Гурник З
|22:30
|сегодня
|Пяст
|-:-
|Лех П
|Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:30
|сегодня
|Риу Аве
|-:-
|Санта-Клара
|Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|11:00
|сегодня
|Краснодар-2
|-:-
|Химки
|-
|-
|-
|13:45
|сегодня
|Тамбов
|-:-
|Урал
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Авангард Кур
|-:-
|Спартак-2
|-
|-
|-
|19:15
|сегодня
|Факел
|-:-
|Левадия
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Вииторул
|-:-
|КСМС
|-
|-
|-
|Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Аль-Шабаб
|-:-
|Аль-Вахда
|-
|-
|-
|20:20
|сегодня
|Аль-Раэд
|-:-
|Аль-Иттихад
|Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Вождовац
|-:-
|Напредак
|-
|-
|-
|Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Элазигспор
|-:-
|Генчлербирлиги
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Малатияспор
|-:-
|Бешикташ
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Престатин Таун
|-:-
|Денбиг Таун
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Конуи Боро
|-:-
|Бангор Сити
|-
|-
|-
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Нэви Сефн-Друидс
|-:-
|Аберистуит Таун
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Лланелли
|-:-
|Кармартен Таун
|Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Лорьян
|-:-
|Ред Стар
|22:00
|сегодня
|Гавр
|-:-
|Нанси
|22:00
|сегодня
|Шатору
|-:-
|Орлеан
|22:00
|сегодня
|Осер
|-:-
|Клермон
|22:00
|сегодня
|Газелек
|-:-
|Брест
|22:00
|сегодня
|Валансьен
|-:-
|Гренобль
Пресс-служба «Рубина» сообщает, что защитник Чико Флорес покидает команду, как это и ожидалось ранее.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.