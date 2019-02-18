Васин: «Бельерин - классный парень, мы с ним быстро сошлись»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, с кем ему удалось пообщаться во время лечения в клинике Барселоны.

Больше всего общались с Лавесси и Бельерином. Эктор – классный парень, мы с ним быстро сошлись. Он только после операции, все время лежал на кушетке, делал упражнения. Всегда веселый, с колонкой, с музыкой. Еще были Куадрадо из «Ювентуса», Афеллай. В последние пару дней подъехал один очень известный футболист. С ним особо не пообщались, он постоянно ходил со своим окружением. Но я так понял, что этот игрок не афиширует свое пребывание в клинике, поэтому его фамилию называть не буду.