Гордон: «Путин со своими товарищами просто купил ФИФА»

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о том, почему чемпионат мира 2018 года прошел в России, хотя сам Гордон был уверен, что ФИФА отберет турнир у РФ и даже проспорил по этому поводу 500 $.
Я авторитетно вам говорю: если вы, даже не под камеру, обратитесь к людям, которые руководят российской футбольной федерацией, или вы дойдете до Мутко, и спросите его, был ли под угрозой чемпионат мира в России, он вам скажет, что да, если будет откровенен с вами.
Моя точка зрения: у России надо было забрать чемпионат мира. Не имеет права страна-агрессор проводить у себя на территории такие соревнования. Как не имел права Советский союз в 80-м году проводить Олимпиаду после вторжения в декабре 79 года в Афганистан. И весь цивилизованный мир ее бойкотировал. Поехали только социалистические развивающиеся страны и несколько десятков атлетов из стран развитого капитализма. Тогда этот бойкот удался. Сейчас — нет. Я абсолютно понимаю коррупционный характер ФИФА. Скандалы разгорелись там нешуточные. И по поводу чемпионата мира в России, и в Катаре, и в ЮАР. Это все звенья одной цепи.
Я поспорил на 500 долларов с человеком, который очень хорошо разбирается в этом. Жаль, что тогда он мне не сказал, почему чемпионат мира состоится в России. Это бывший вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский. Он сказал, что чемпионат мира в России будет. Когда чемпионат состоялся и я отдал ему 500 долларов, я его спросил, почему он так говорил. Он сказал, что из-за того, что ФИФА — это самая коррупционная в мире организация. Ее купили, и правильно сделали. Я понимаю, что Путин со своими товарищами просто купил ФИФА. И с точки зрения президента России правильно сделал.
Возьми лучше словарь, почитай на досуге. Чтобы отличать бочок от бачка. Можешь больше не отвечать мне. Свободен.
Возьми лучше словарь, почитай на досуге. Чтобы отличать бочок от бачка. Можешь больше не отвечать мне. Свободен.
https://www.youtube.com/watch?v=a3KeeNM0AW4
Да, в России есть журналисты.
И даже если бы не было, "сам дурак" - не аргумент.
Да, в России есть журналисты.
И даже если бы не было, "сам дурак" - не аргумент.
Соккер разве помойка, чтобы такое сюда таскать?
Соккер разве помойка, чтобы такое сюда таскать?
он просто завидует что у нас путинка и патриархрен всея трусы который одной рукой молится богу другой рукой имеет табачный бизнес. во имя отца сына и поимевшего в путина не бросайте курить не губите мой табачный бизнес. Алюминь
он просто завидует что у нас путинка и патриархрен всея трусы который одной рукой молится богу другой рукой имеет табачный бизнес. во имя отца сына и поимевшего в путина не бросайте курить не губите мой табачный бизнес. Алюминь