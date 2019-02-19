Гордон: «Путин со своими товарищами просто купил ФИФА»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Гордон: «Путин со своими товарищами просто купил ФИФА»

19 февраля 2019, 17:39

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о том, почему чемпионат мира 2018 года прошел в России, хотя сам Гордон был уверен, что ФИФА отберет турнир у РФ и даже проспорил по этому поводу 500 $.

Я авторитетно вам говорю: если вы, даже не под камеру, обратитесь к людям, которые руководят российской футбольной федерацией, или вы дойдете до Мутко, и спросите его, был ли под угрозой чемпионат мира в России, он вам скажет, что да, если будет откровенен с вами.

Моя точка зрения: у России надо было забрать чемпионат мира. Не имеет права страна-агрессор проводить у себя на территории такие соревнования. Как не имел права Советский союз в 80-м году проводить Олимпиаду после вторжения в декабре 79 года в Афганистан. И весь цивилизованный мир ее бойкотировал. Поехали только социалистические развивающиеся страны и несколько десятков атлетов из стран развитого капитализма. Тогда этот бойкот удался. Сейчас — нет. Я абсолютно понимаю коррупционный характер ФИФА. Скандалы разгорелись там нешуточные. И по поводу чемпионата мира в России, и в Катаре, и в ЮАР. Это все звенья одной цепи.

Я поспорил на 500 долларов с человеком, который очень хорошо разбирается в этом. Жаль, что тогда он мне не сказал, почему чемпионат мира состоится в России. Это бывший вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский. Он сказал, что чемпионат мира в России будет. Когда чемпионат состоялся и я отдал ему 500 долларов, я его спросил, почему он так говорил. Он сказал, что из-за того, что ФИФА — это самая коррупционная в мире организация. Ее купили, и правильно сделали. Я понимаю, что Путин со своими товарищами просто купил ФИФА. И с точки зрения президента России правильно сделал.

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Все комментарии
kastites
kastites
   278 / 887
20 февраля в 06:46
У него не та 3 буква в фамилии
амурец
амурец
   199 / 887
20 февраля в 06:39
что ещё можно от этого хохла было ожидать
Misharstan
Misharstan
20 февраля в 06:34
гордон мерзкий, некомпетентый типок, помню его еще с нтв...
Byvaliy
Byvaliy
   61 / 887
20 февраля в 02:19
Украинский иудей опять злословит.
морозз
морозз
   60 / 887
19 февраля в 22:46
Да ладно блин, это что украинская ветка? Только сала и горилки не хватает!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил navigators
   233 / 887
19 февраля в 22:23
И? Зачем вот этим мне отвечать? Мне обязательно смотреть на это безобразие? Я и без того знаю, что хамство - одна из отличительных черт современной "журналистики", особенно окраинской. Возьми лучше словарь, почитай на досуге. Чтобы отличать бочок от бачка. Можешь больше не отвечать мне. Свободен.
    311
    311
       53 / 887
    19 февраля в 21:51
    Может просто завидно, что у России на ЧМ нашлись деньги? Украинский Соловей!)
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 887
    19 февраля в 21:37
    Хохлы и на халяву никому не нужны.
    Гром 222
    Гром 222
    19 февраля в 21:32
    Это и так было давно известно
    navigators
    navigators ответил Happyboy Barca
    19 февраля в 21:26
    https://www.youtube.com/watch?v=zPBVv8JMigA
    И? Зачем вот этим мне отвечать? Мне обязательно смотреть на это безобразие? Я и без того знаю, что хамство - одна из отличительных черт современной "журналистики", особенно окраинской.
    Возьми лучше словарь, почитай на досуге. Чтобы отличать бочок от бачка. Можешь больше не отвечать мне. Свободен.
    djaich
    djaich ответил Happyboy Barca
       749 / 887
    19 февраля в 21:15
    Судя по тому как быстро решили поднять пенсионный возраст понятно почему футбол был нужен. Ну ниче, зато мы духовно богаты
    Какой, однако, коварный план Путина. Право на проведение получили в 2010 году, но с каким далеким прицелом на будущее! Вы, видать, прорицателем в общественной уборной работаете и угадываете кто из посетителей ее зачем пришел? Всегда пророчествуете, что "по нужде" и, верно, в этом никогда не ошибаетесь?
    djaich
    djaich ответил SoShy
       749 / 887
    19 февраля в 20:56
    надо же в 2019 году россияне все еще считают своими врагами хахлов и пиндосав, а не криминальную власть которая выкачивает народные деньги в западные оффшоры
    Какие замечательные выражения. Осталось дело за малым: таки теперь публично откажитесь от своих папки с мамкой, как от предателей собственного государства СССР, за то, что в 1991 году они в поддержку ГКЧП не вышли да привели нехороших людей к власти и все начнут вас уважать, ибо слова у вас будут соотноситься с делом.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил SoShy
       233 / 887
    19 февраля в 20:42
    надо же в 2019 году россияне все еще считают своими врагами хахлов и пиндосав, а не криминальную власть которая выкачивает народные деньги в западные оффшоры
    народом без интернета легко управлять. ну как ватники киселя соловьЯ могут в такую фигню верить .
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан ответил SoShy
       489 / 887
    19 февраля в 20:36
    надо же в 2019 году россияне все еще считают своими врагами хахлов и пиндосав, а не криминальную власть которая выкачивает народные деньги в западные оффшоры
    Мерзкая власть не отменяет мерзких майдаунов и пендосов
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил navigators
       233 / 887
    19 февраля в 20:33
    Понятия не имею, что такое "сливной бочок". Да, в России есть журналисты. И даже если бы не было, "сам дурак" - не аргумент.
    navigators
    navigators ответил Happyboy Barca
    19 февраля в 20:18
    А сливной бочок это не смешно? Как будто в духовно богатой России есть журналисты
    Понятия не имею, что такое "сливной бочок".
    Да, в России есть журналисты.
    И даже если бы не было, "сам дурак" - не аргумент.
    SoShy
    SoShy
    19 февраля в 20:12
    надо же в 2019 году россияне все еще считают своими врагами хахлов и пиндосав, а не криминальную власть которая выкачивает народные деньги в западные оффшоры
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
    19 февраля в 20:06
    Идиота рублём(долларом) наказали, но умней он от этого не станет... он же идиот.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил navigators
       233 / 887
    19 февраля в 20:01
    "Украинский журналист" - это уже и смешно, и грустно. А в случае с Го(н)рдоном - ещё и противно. Ему надо было первую древнюю профессию выбрать вместо второй. Соккер разве помойка, чтобы такое сюда таскать?
    А сливной бочок это не смешно? Как будто в духовно богатой России есть журналисты
    navigators
    navigators
    19 февраля в 19:58
    "Украинский журналист" - это уже и смешно, и грустно. А в случае с Го(н)рдоном - ещё и противно. Ему надо было первую древнюю профессию выбрать вместо второй.
    Соккер разве помойка, чтобы такое сюда таскать?
    Apsny
    Apsny
       72 / 887
    19 февраля в 19:46
    Авторытэтно балакаэ вин))
    Sargent
    Sargent ответил ariec93
       180 / 887
    19 февраля в 19:41
    Кст да, интересно их так вместе свести, кто что петь начнет))
    Будут спорить кто лживее.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       233 / 887
    19 февраля в 19:38
    Санчо Панса

    он просто завидует что у нас путинка и патриархрен всея трусы который одной рукой молится богу другой рукой имеет табачный бизнес. во имя отца сына и поимевшего в путина не бросайте курить не губите мой табачный бизнес. Алюминь
    oncha
    oncha
       78 / 887
    19 февраля в 19:38
    Гордоны и в Хохоштате гордоны.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       213 / 887
    19 февраля в 19:37
    во у хохлов бомбит
    shu
    shu
       724 / 887
    19 февраля в 19:29
    Не сомневаюсь, что букву "р" он сам в фамилии поменял, с той, которая должна там быть
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       97 / 887
    19 февраля в 19:26
    То же мне, правильный хохол нашелся! Как хорошо, что сборной Украины не было на ЧМ-2018) Без них этот Мундиаль прошел отлично!
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       233 / 887
    19 февраля в 19:22
    уууууууууу. столько ватников путятишны внизу.
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    19 февраля в 19:09
    Сало не додали салоеду.
    VV V
    VV V
       225 / 887
    19 февраля в 19:07
    Вот украинский проказник и лгун.....сейчас в укропии 500 $ имеет только Центральный банк Украины и то когда МВФ подачку даст.
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