Гордон: «Путин со своими товарищами просто купил ФИФА»

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о том, почему чемпионат мира 2018 года прошел в России, хотя сам Гордон был уверен, что ФИФА отберет турнир у РФ и даже проспорил по этому поводу 500 $.

Я авторитетно вам говорю: если вы, даже не под камеру, обратитесь к людям, которые руководят российской футбольной федерацией, или вы дойдете до Мутко, и спросите его, был ли под угрозой чемпионат мира в России, он вам скажет, что да, если будет откровенен с вами.

Моя точка зрения: у России надо было забрать чемпионат мира. Не имеет права страна-агрессор проводить у себя на территории такие соревнования. Как не имел права Советский союз в 80-м году проводить Олимпиаду после вторжения в декабре 79 года в Афганистан. И весь цивилизованный мир ее бойкотировал. Поехали только социалистические развивающиеся страны и несколько десятков атлетов из стран развитого капитализма. Тогда этот бойкот удался. Сейчас — нет. Я абсолютно понимаю коррупционный характер ФИФА . Скандалы разгорелись там нешуточные. И по поводу чемпионата мира в России, и в Катаре, и в ЮАР . Это все звенья одной цепи.