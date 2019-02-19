«Ливерпуль» хочет продлить контракт с молодым воспитанником

19 февраля 2019, 17:40

«Ливерпуль» планирует продлить контракт с 19-летним полузащитником Адамом Льюисом. Срок нового соглашения будет рассчитан до 2023 года.

Напомним, что в декабре «Ливерпуль» продлил контракт с защитником Джо Гомесом.