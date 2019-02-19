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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Давыдов покидает «Спартак»

19 февраля 2019, 16:43

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня московский клуб и нападающий Денис Давыдов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 23-летний форвард стал свободным агентом.

Давыдов — выпускник Академии имени Фёдора Черенкова. Он становился победителем молодежного первенства с дублем «красно-белых» в 2013 году, выходил из второго дивизиона в первый со «Спартаком-2» в 2015-м.

Недавно отмечалось, что Давыдов поедет на сбор с «Нижним Новгородом».

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Все комментарии
DEXEZ
DEXEZ
   666 / 887
20 февраля в 00:25
Да сколько таких недомесси в богатых клубах - их вершина в молодежке или пердиве. Медные трубы и куча бабла распускает и губит таланты.
kust07
kust07
   393 / 887
19 февраля в 21:07
Свои воспитанники Спартаку не нужны!
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
19 февраля в 20:11
Жизнь ВСЁ расставила по своим местам...
Великолепный
Великолепный
   164 / 887
19 февраля в 18:59
Давыдов это который русский Месси?
RIR68
RIR68
   183 / 887
19 февраля в 17:50
победитель молодежного первенства с дублем «ка-бе», выходил из второго дивизиона в первый со «спартаком-2»
==================================================
много ли нужно, чтобы стать ка-бе Месси)))
Jum13
Jum13 ответил time out
   18 / 887
19 февраля в 17:46
Можно подумать вы своим пинки не даете. Почитаешь, прямо райское место, а не конюшня.
Да - райское место, тут ты прав
oncha
oncha
   78 / 887
19 февраля в 17:37
Когда-то подавал надежды, но попал в удушливую атмосферу тарасовки и стал загибаться.
time out
time out ответил Jum13
   27 / 887
19 февраля в 17:36
Пинок под зад - это так по-спартаковски!
Можно подумать вы своим пинки не даете. Почитаешь, прямо райское место, а не конюшня.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   157 / 887
19 февраля в 17:28
Слишком много ему давали в свое время, звизданулся и пошел по наклонной, точнее поехал
Jum13
Jum13
   18 / 887
19 февраля в 17:08
Пинок под зад - это так по-спартаковски!
makkie
makkie
   23 / 887
19 февраля в 17:04
Ну что тут скажешь - Давыдов только себя может винить в этом.
Столько шасов было, а на деле один гол + вагон гонору.
Даже аренды не помогли, видимо с футболом человек закончил...
LOpp
LOpp
   5 / 887
19 февраля в 16:55
когда с тобой в 19 лет заключают контракт с зп с 1 млн евро в год.
зачем вообще расти дальше, тренироваться, пахать, добиваться чего-то?
большие деньги портят людей и не только футболистов.
Garrincha58
Garrincha58
   505 / 887
19 февраля в 16:53
как жаль не состоялся русский Месси
Риланд
Риланд
   673 / 887
19 февраля в 16:49
В 23 и уже сбитый летчик?) Вообще не умеют в Спартаке работать с молодежью.
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
19 февраля в 16:49
теперь только в барселону , хоть трофеями расживется ))
311
311
   53 / 887
19 февраля в 16:48
Когда-то был тарасовским Месси!)
Бестрофейный
Бестрофейный
   151 / 887
19 февраля в 16:44
Хоть в футбол будет играть где-то теперь.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   201 / 887
19 февраля в 16:44
Печаль
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