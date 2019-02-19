Давыдов покидает «Спартак»

19 февраля 2019, 16:43

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня московский клуб и нападающий Денис Давыдов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 23-летний форвард стал свободным агентом.

Давыдов — выпускник Академии имени Фёдора Черенкова. Он становился победителем молодежного первенства с дублем «красно-белых» в 2013 году, выходил из второго дивизиона в первый со «Спартаком-2» в 2015-м.

Недавно отмечалось, что Давыдов поедет на сбор с «Нижним Новгородом».