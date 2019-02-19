Давыдов покидает «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня московский клуб и нападающий Денис Давыдов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 23-летний форвард стал свободным агентом.
Давыдов — выпускник Академии имени Фёдора Черенкова. Он становился победителем молодежного первенства с дублем «красно-белых» в 2013 году, выходил из второго дивизиона в первый со «Спартаком-2» в 2015-м.
Недавно отмечалось, что Давыдов поедет на сбор с «Нижним Новгородом».
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много ли нужно, чтобы стать ка-бе Месси)))
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много ли нужно, чтобы стать ка-бе Месси)))
Столько шасов было, а на деле один гол + вагон гонору.
Даже аренды не помогли, видимо с футболом человек закончил...
Столько шасов было, а на деле один гол + вагон гонору.
Даже аренды не помогли, видимо с футболом человек закончил...
зачем вообще расти дальше, тренироваться, пахать, добиваться чего-то?
большие деньги портят людей и не только футболистов.
зачем вообще расти дальше, тренироваться, пахать, добиваться чего-то?
большие деньги портят людей и не только футболистов.