Коларов - самый забивающий защитник в топ-5 Европы

19 февраля 2019, 13:40

Футболист «Ромы» Александар Коларов является самым забивающим защитником среди команд из топ-5 Европы.

Его гол с пенальти в матче 24-го тура Серии А против «Болоньи» стал восьмым в нынешнем сезоне. Теперь футболист единолично возглавляет список самых опасных защитников.