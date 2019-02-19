Коларов - самый забивающий защитник в топ-5 Европы

Футболист «Ромы» Александар Коларов является самым забивающим защитником среди команд из топ-5 Европы.
Его гол с пенальти в матче 24-го тура Серии А против «Болоньи» стал восьмым в нынешнем сезоне. Теперь футболист единолично возглавляет список самых опасных защитников.
Сути это не меняет.
Сути это не меняет.
Учитывая какие по важности голы он забивал.
А пенки и стандарты в рядовых матчах,для него обычное дело.
Учитывая какие по важности голы он забивал.
А пенки и стандарты в рядовых матчах,для него обычное дело.