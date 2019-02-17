От Англии до Японии: старейшины голевого искусства

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

От Англии до Японии: старейшины голевого искусства

17 февраля 2019, 16:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Тотти Франческо
Тотти Франческо
Нападающий
Писарро Клаудио
Писарро Клаудио
Нападающий
Шерингем Тедди
Шерингем Тедди
Нападающий

В Бундеслиге новый рекордсмен! «Соккер.ру» рассказывает истории других снайперов за сорок, самых возрастных авторов голов в мире большого футбола. 

Чемпионаты мира

1 место. Роже Милла (Камерун) – 42 года и 39 дней. 
2 место. Гуннар Грен (Швеция) – 37 лет 236 дней. 
3 место. Куатемок Бланко (Мексика) – 37 лет 151 день. 

Жаль, что Игнашевич забил только в свои ворота, ведь возраст позволял занять второе место. А лидирует мяч Роже в ворота России. Саленко тогда нарабатывал на «Золотую бутсу», но гол престижа от камерунца позволил поставить рекорд в матче, где его команда уступила 1:6. Роже забил в 42 года и 39 дней. Следом идет мяч великого шведа Грена в полуфинале ЧМ-58 в ворота немцев. А Бланко забил в 2010 году сборной Франции с пенальти, тогда Мексика выиграла 0:2. 

Английская Премьер-Лига

1 место. Тедди Шерингем («Вест Хэм») – 40 лет 8 месяцев и 24 дня. 
2 место. Дин Уиндасс («Халл Сити») – 39 лет 7 месяцев и 21 день. 
3 место. Райан Гиггз (МЮ) – 39 лет 2 месяца и 25 дней.

В тройке лучших две легенды МЮ и крепкий парень из «Халл Сити». Тедди забивал за разные клубы, а когда подвернулась возможность отличиться за «Вест Хэм» в ворота одной из бывших команд – «Портсмута», то справился с задачей в сорокалетнем возрасте в декабре 2006 года. В 2013-м Гиггз обошел Стюарта Пирса в тройке – забил КПР, а интереснее всех 10-е место. Там вратарь Петер Шмейхель с мячом в почти 38 лет в ворота «Эвертона» за «Астон Виллу». 

Немецкая Бундеслига 

1 место. Клаудио Писарро («Вердер») – 40 лет 4 месяца 13 дней. 
2 место. Мирко Вотава («Вердер») – 40 лет 3 месяца и 30 дней. 
3 место. Манфред Бургсмюллер («Вердер») – 39 лет 7 месяцев и 14 дней. 

Если история АПЛ с девяностых, то Бундеслигу сформировали в 60-х. Но за полвека никто не смог забить позже, чем Клаудио Писарро. Вчера форвард на 96-й минуте спас «Вердер» от поражения в Берлине от «Герты», а сделал это в 40 лет и 136 дней. Но поскольку сезон продолжается – перуанец может улучшить свой и без того впечатляющий рекорд. Позади Клаудио оставил Вотаву и Бургсмюллера – еще двух игроков «Вердера». А на четвертом месте гол датчанина Мортена Ольсена. 

Испанская Примера

1 место. Донато («Депортиво») – 40 лет 4 месяца и 17 дней. 
2 место. Сесар Родригес («Эльче») – 39 лет 9 месяцев и 12 дней. 
3 место. Хосе Аракистайн («Реал Сосьедад») – 38 лет 11 месяцев и 12 дней. 

Адуриц, если бы травмы не мешали, мог побить этот рекорд, ведь забивал в почти 38 лет. Он и Хоакин – старейшины по голам сейчас, а в истории на первом месте вечный Донато из «Депортиво» - забил «Валенсии» в сорок лет. Дальше идет Сесар Родригес из «Эльче» - играл в 60-х, а замыкает тройку Хосе Аракистайн из «Реала Сосьед» - форвард семидесятых. Пушкаш на четвертой строчке – забивал в 38 лет 7 месяцев и 19 дней за «Реал» в ворота «Севильи». 

Французская Лига 1

1 место. Роже Куртуа («Труа») – 44 года и 4 дня. 
2 место. Бенжамен Ниве («Труа») – 41 год 3 месяца и 26 дней. 
3 место. Хилтон («Монпелье») – 39 лет 4 месяца и 25 дней. 

В Германии старикам место в «Вердере», а в Лиге 1 клуб для старожилов-снайперов – «Труа». В середине пятидесятых за него играл форвард Роже Куртуа – однофамилец вратаря «Реала» принимал участие на ЧМ еще в тридцатых, а в «Труа» завершал карьеру - в 1956 году отличился в чемпионате в 44 года! Поэтому Бенжамен Ниве своим голом в апреле 2018 года в ворота «Ренна» исторический рекорд не поставил. Хотя и он, и защитник Хилтон забивали в очень почтенном возрасте. 

Итальянская Серия А

1 место. Свенд Хансен («Аталанта») – 44 года 9 месяцев и 24 дня. 
2 место. Алессандро Костакурта («Милан») – 41 год и 25 дней. 
3 место. Сильвио Пиола («Новара») – 40 лет 4 месяца и 9 дней. 

Серия А настолько древний турнир, что для нее гол Ческо Тотти в 39 лет 11 месяцев и 29 дней в ворота «Торино» - пятый в списке. Выше Пьетро Верховод, который забил в 40 лет 1 месяц и 7 дней, а тройку открывает еще одна легенда – Сильвио Пиола, он отличился уже не за «Лацио», как привык, а за «Новару». Но даже вечный Костакурта не смог побить случайный рекорд мало кому известного шведа Свенда Хансена – отличился за «Аталанту» в 44 года 9 месяцев и 24 дня в ворота «Интера» в апреле 1951 года. Если в футбол не начнут играть до 45 лет на постоянной основе – рекорд будет вечным. 

Российская Премьер-Лига

1 место. Сергей Наталушко («Сатурн») – 39 лет и 247 дней. 
2 место. Юрий Гаврилов («Асмарал») – 39 лет и 153 дня. 
3 место. Сергей Андреев («Ростсельмаш») – 39 лет 137 дней.

Игнашевичу стоило поиграть еще годик, тогда с пенальти мог бы поставить абсолютный рекорд РПЛ. Вряд ли оно того стоило, так что достижения Наталушко – гол в 2000 году в ворота Нигматуллина из «Локомотива», Гаврилова – забил «Локомотиву» за  «Асмарал», и Сергея Андреева – ветеран ростовского футбола отличился в матче с ЦСКА, устояли в наше время. Не нашлось пока никого, кто играл бы до 40 лет и забил в РПЛ

Чемпионат Европы

1 место. Ивица Вастич (Австрия) – 38 лет и 257 дней. 
2 место. Золтан Гера (Венгрия) – 37 лет и 62 дня. 
3 место. Андрей Шевченко (Украина) – 35 лет и 256 дней. 

Австрийский форвард Вастич забил полякам с пенальти на домашнем турнире в 2008 году и стал самым возрастным автором гола в финальных частях Евро всех времен. Даже странно, что на континентальный турнир не приехал никто из форвардов старше, чем Ивица. А вот самый возрастной автор гола не с пенальти после Евро-2016 – Золтан Гера, ведь в 37 лет и 62 дня отличился против сборной Португалии – будущих чемпионов. А замыкает тройку Шевченко – у Андрея дубль в ворота Швеции в солидном возрасте на Евро-2012. 

Лига Европы УЕФА

1 место. Даниэль Берг Хестад («Мольде») – 40 лет 3 месяца и 6 дней. 
2 место. Давид Катала (АЕК Ларнака) – 38 лет 7 месяцев и 10 дней. 
3 место. Вальтер Самуэль («Базель») – 37 лет 10 месяцев и 26 дней. 

В обновленном Кубке УЕФА пишут свою историю – появляются первые рекордсмены. Причем даже Клозе и Адуриц, хотя забивали в ЛЕ в солидном возрасте, далеки от первого места. А все из-за норвежца Даниэля Берга Хестада, ведь в 2015 году его гол в ворота «Селтика» поставил рекорд не только новой Лиги Европы, но даже Кубка УЕФА – сорокалетний игрок забил в турнире впервые. Дальше идет гол престижа испанца Каталы против «Байера» - уступили 1:5, а замыкает тройку легендарный Вальтер Самуэль – защитник огорчил «Сент-Этьен» в 2016 году. 

Лига чемпионов УЕФА

1 место. Франческо Тотти («Рома») – 38 лет и 59 дней. 
2 место. Райан Гиггз (МЮ) – 37 лет 9 месяцев и 16 дней. 
3 место. Филиппо Индзаги («Милан») – 37 лет 2 месяца и 25 дней.

Какой роскошный список рекордсменов Лиги чемпионов! На первом месте гол Тотти в ворота ЦСКА в 2014 году, а пока Месси и Роналду не 39 лет – если они будут в таком возрасте играть в футбол в Лиге чемпионов, достижение Франческо должно держаться долго. На второй строчке Райан Гиггз и его мяч в ворота «Бенфики» в 2011 году (к слову, тоже счет 1:1, как и в случае с матчем «армейцев» и «волков»). А на третьем месте Индзаги – немного опередил Хавьера Дзанетти, когда дубль Пиппо не позволил «Реалу» обыграть «Милан» в гостях – счет 2:2. 

А если искать самого-самого старого автора гола в профессиональном футболе, то нужно отправиться в гости к Кадзуёси Миуре – форварду из Японии, который в 2017 году в 50 лет и 14 дней забил во второй местной лиге победный мяч за «Йокогаму». У великого шотландца Билли Мередита – легенды МЮ и МС, был гол за «горожан» в Кубке Англии в 49 лет и 208 дней, но японец пошел еще дальше. 

Часто у тех, кто забивает в солидном возрасте в серьезных турнирах, за спиной впечатляющие достижения. Редко это случайные люди, ведь какой клуб будет платить зарплату плохому сорокалетнему форварду? Подобные рекорды престижные, да и тот же Писарро не раз вписал имя в историю Бундеслиги. Ведь является автором 194 голов – рекорд для легионеров, а первый мяч в Германии забил в двадцатом веке, в 1999 году.

Наверное, не все, кто читает эти строки, тогда еще родились. Поэтому Писарро входит в компанию к легендарным Милла, Тотти, Костакурте, Шерингему, Индзаги, Шевченко, Гиггзу и другим звездам футбола с голами в престижных турнирах в почтенном для профессии возрасте. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Алиссон близок к повторению рекорда Рейны
03 марта Комментарии2
Более 25 млн китайцев наблюдали за первым голом Ву Лея в чемпионате Испании
03 марта Комментарии14
Робин ван Перси забил свой 200-й гол в чемпионатах
03 марта Комментарии4
Сиригу установил рекорд «Торино» по продолжительности сухой серии
03 марта Комментарии2
«Бавария» стала первым клубом, забившим 4000 голов в Бундеслиге
02 марта Комментарии7
Левандовски догнал Писарро по количеству голов в Бундеслиге
02 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил 25процентный клоун
   219 / 886
17 февраля в 19:33
Не только афторь провокатор!😂😂😂
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
   3 / 886
17 февраля в 19:03
ну он же не стал писать про то что Кутепов весь чм ляпы Игнашевича затирал своими отборами,так что все мило
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 886
17 февраля в 19:01
Ждем такую же по автоголам и не забудьте про Сергея
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
17 февраля в 18:24
Автор провокатор!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   640 / 886
17 февраля в 18:20
Действительно, случайных людей тут мало.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   34 / 886
17 февраля в 17:39
Но даже вечный Костакурта не смог побить случайный рекорд мало кому известного шведа Свенда Хансена – отличился за «Аталанту» в 44 года 9 месяцев и 24 дня в ворота «интера» в апреле 1951 года.
☆☆☆☆☆☆
На то он и интер ^_^
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   34 / 886
17 февраля в 17:38
Жаль, что Игнашевич забил только в свои ворота, ведь возраст позволял занять второе место.
☆☆☆☆☆
Обязательно было об этом писать? Тем паче что Сергей защитник, это не самая забивная позиция, прямо скажем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100