От Англии до Японии: старейшины голевого искусства

17 февраля 2019, 16:45

В Бундеслиге новый рекордсмен! «Соккер.ру» рассказывает истории других снайперов за сорок, самых возрастных авторов голов в мире большого футбола.

Чемпионаты мира

1 место. Роже Милла (Камерун) – 42 года и 39 дней.

2 место. Гуннар Грен (Швеция) – 37 лет 236 дней.

3 место. Куатемок Бланко (Мексика) – 37 лет 151 день.

Жаль, что Игнашевич забил только в свои ворота, ведь возраст позволял занять второе место. А лидирует мяч Роже в ворота России. Саленко тогда нарабатывал на «Золотую бутсу», но гол престижа от камерунца позволил поставить рекорд в матче, где его команда уступила 1:6. Роже забил в 42 года и 39 дней. Следом идет мяч великого шведа Грена в полуфинале ЧМ -58 в ворота немцев. А Бланко забил в 2010 году сборной Франции с пенальти, тогда Мексика выиграла 0:2.

Английская Премьер-Лига

1 место. Тедди Шерингем («Вест Хэм») – 40 лет 8 месяцев и 24 дня.

2 место. Дин Уиндасс («Халл Сити») – 39 лет 7 месяцев и 21 день.

3 место. Райан Гиггз ( МЮ ) – 39 лет 2 месяца и 25 дней.

В тройке лучших две легенды МЮ и крепкий парень из «Халл Сити». Тедди забивал за разные клубы, а когда подвернулась возможность отличиться за «Вест Хэм» в ворота одной из бывших команд – «Портсмута», то справился с задачей в сорокалетнем возрасте в декабре 2006 года. В 2013-м Гиггз обошел Стюарта Пирса в тройке – забил КПР , а интереснее всех 10-е место. Там вратарь Петер Шмейхель с мячом в почти 38 лет в ворота «Эвертона» за «Астон Виллу».

Немецкая Бундеслига

1 место. Клаудио Писарро («Вердер») – 40 лет 4 месяца 13 дней.

2 место. Мирко Вотава («Вердер») – 40 лет 3 месяца и 30 дней.

3 место. Манфред Бургсмюллер («Вердер») – 39 лет 7 месяцев и 14 дней.

Если история АПЛ с девяностых, то Бундеслигу сформировали в 60-х. Но за полвека никто не смог забить позже, чем Клаудио Писарро. Вчера форвард на 96-й минуте спас «Вердер» от поражения в Берлине от «Герты», а сделал это в 40 лет и 136 дней. Но поскольку сезон продолжается – перуанец может улучшить свой и без того впечатляющий рекорд. Позади Клаудио оставил Вотаву и Бургсмюллера – еще двух игроков «Вердера». А на четвертом месте гол датчанина Мортена Ольсена.

Испанская Примера

1 место. Донато («Депортиво») – 40 лет 4 месяца и 17 дней.

2 место. Сесар Родригес («Эльче») – 39 лет 9 месяцев и 12 дней.

3 место. Хосе Аракистайн («Реал Сосьедад») – 38 лет 11 месяцев и 12 дней.

Адуриц, если бы травмы не мешали, мог побить этот рекорд, ведь забивал в почти 38 лет. Он и Хоакин – старейшины по голам сейчас, а в истории на первом месте вечный Донато из «Депортиво» - забил «Валенсии» в сорок лет. Дальше идет Сесар Родригес из «Эльче» - играл в 60-х, а замыкает тройку Хосе Аракистайн из «Реала Сосьед» - форвард семидесятых. Пушкаш на четвертой строчке – забивал в 38 лет 7 месяцев и 19 дней за «Реал» в ворота «Севильи».

Французская Лига 1

1 место. Роже Куртуа («Труа») – 44 года и 4 дня.

2 место. Бенжамен Ниве («Труа») – 41 год 3 месяца и 26 дней.

3 место. Хилтон («Монпелье») – 39 лет 4 месяца и 25 дней.

В Германии старикам место в «Вердере», а в Лиге 1 клуб для старожилов-снайперов – «Труа». В середине пятидесятых за него играл форвард Роже Куртуа – однофамилец вратаря «Реала» принимал участие на ЧМ еще в тридцатых, а в «Труа» завершал карьеру - в 1956 году отличился в чемпионате в 44 года! Поэтому Бенжамен Ниве своим голом в апреле 2018 года в ворота «Ренна» исторический рекорд не поставил. Хотя и он, и защитник Хилтон забивали в очень почтенном возрасте.

Итальянская Серия А

1 место. Свенд Хансен («Аталанта») – 44 года 9 месяцев и 24 дня.

2 место. Алессандро Костакурта («Милан») – 41 год и 25 дней.

3 место. Сильвио Пиола («Новара») – 40 лет 4 месяца и 9 дней.

Серия А настолько древний турнир, что для нее гол Ческо Тотти в 39 лет 11 месяцев и 29 дней в ворота «Торино» - пятый в списке. Выше Пьетро Верховод, который забил в 40 лет 1 месяц и 7 дней, а тройку открывает еще одна легенда – Сильвио Пиола, он отличился уже не за «Лацио», как привык, а за «Новару». Но даже вечный Костакурта не смог побить случайный рекорд мало кому известного шведа Свенда Хансена – отличился за «Аталанту» в 44 года 9 месяцев и 24 дня в ворота «Интера» в апреле 1951 года. Если в футбол не начнут играть до 45 лет на постоянной основе – рекорд будет вечным.

Российская Премьер-Лига

1 место. Сергей Наталушко («Сатурн») – 39 лет и 247 дней.

2 место. Юрий Гаврилов («Асмарал») – 39 лет и 153 дня.

3 место. Сергей Андреев («Ростсельмаш») – 39 лет 137 дней.

Игнашевичу стоило поиграть еще годик, тогда с пенальти мог бы поставить абсолютный рекорд РПЛ . Вряд ли оно того стоило, так что достижения Наталушко – гол в 2000 году в ворота Нигматуллина из «Локомотива», Гаврилова – забил «Локомотиву» за «Асмарал», и Сергея Андреева – ветеран ростовского футбола отличился в матче с ЦСКА , устояли в наше время. Не нашлось пока никого, кто играл бы до 40 лет и забил в РПЛ .

Чемпионат Европы

1 место. Ивица Вастич (Австрия) – 38 лет и 257 дней.

2 место. Золтан Гера (Венгрия) – 37 лет и 62 дня.

3 место. Андрей Шевченко (Украина) – 35 лет и 256 дней.

Австрийский форвард Вастич забил полякам с пенальти на домашнем турнире в 2008 году и стал самым возрастным автором гола в финальных частях Евро всех времен. Даже странно, что на континентальный турнир не приехал никто из форвардов старше, чем Ивица. А вот самый возрастной автор гола не с пенальти после Евро-2016 – Золтан Гера, ведь в 37 лет и 62 дня отличился против сборной Португалии – будущих чемпионов. А замыкает тройку Шевченко – у Андрея дубль в ворота Швеции в солидном возрасте на Евро-2012.

Лига Европы УЕФА

1 место. Даниэль Берг Хестад («Мольде») – 40 лет 3 месяца и 6 дней.

2 место. Давид Катала ( АЕК Ларнака) – 38 лет 7 месяцев и 10 дней.

3 место. Вальтер Самуэль («Базель») – 37 лет 10 месяцев и 26 дней.

В обновленном Кубке УЕФА пишут свою историю – появляются первые рекордсмены. Причем даже Клозе и Адуриц, хотя забивали в ЛЕ в солидном возрасте, далеки от первого места. А все из-за норвежца Даниэля Берга Хестада, ведь в 2015 году его гол в ворота «Селтика» поставил рекорд не только новой Лиги Европы, но даже Кубка УЕФА – сорокалетний игрок забил в турнире впервые. Дальше идет гол престижа испанца Каталы против «Байера» - уступили 1:5, а замыкает тройку легендарный Вальтер Самуэль – защитник огорчил «Сент-Этьен» в 2016 году.

Лига чемпионов УЕФА

1 место. Франческо Тотти («Рома») – 38 лет и 59 дней.

2 место. Райан Гиггз ( МЮ ) – 37 лет 9 месяцев и 16 дней.

3 место. Филиппо Индзаги («Милан») – 37 лет 2 месяца и 25 дней.

Какой роскошный список рекордсменов Лиги чемпионов! На первом месте гол Тотти в ворота ЦСКА в 2014 году, а пока Месси и Роналду не 39 лет – если они будут в таком возрасте играть в футбол в Лиге чемпионов, достижение Франческо должно держаться долго. На второй строчке Райан Гиггз и его мяч в ворота «Бенфики» в 2011 году (к слову, тоже счет 1:1, как и в случае с матчем «армейцев» и «волков»). А на третьем месте Индзаги – немного опередил Хавьера Дзанетти, когда дубль Пиппо не позволил «Реалу» обыграть «Милан» в гостях – счет 2:2.

А если искать самого-самого старого автора гола в профессиональном футболе, то нужно отправиться в гости к Кадзуёси Миуре – форварду из Японии, который в 2017 году в 50 лет и 14 дней забил во второй местной лиге победный мяч за «Йокогаму». У великого шотландца Билли Мередита – легенды МЮ и МС , был гол за «горожан» в Кубке Англии в 49 лет и 208 дней, но японец пошел еще дальше.

Часто у тех, кто забивает в солидном возрасте в серьезных турнирах, за спиной впечатляющие достижения. Редко это случайные люди, ведь какой клуб будет платить зарплату плохому сорокалетнему форварду? Подобные рекорды престижные, да и тот же Писарро не раз вписал имя в историю Бундеслиги. Ведь является автором 194 голов – рекорд для легионеров, а первый мяч в Германии забил в двадцатом веке, в 1999 году.

Наверное, не все, кто читает эти строки, тогда еще родились. Поэтому Писарро входит в компанию к легендарным Милла, Тотти, Костакурте, Шерингему, Индзаги, Шевченко, Гиггзу и другим звездам футбола с голами в престижных турнирах в почтенном для профессии возрасте.