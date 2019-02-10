«Челси» впервые пропустил в АПЛ 6 голов

В рамках 26-го тура АПЛ «Челси» потерпел сокрушительное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 6:0.
Лондонцы впервые пропустили 6 голов в матче АПЛ. На данный момент «синие» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Теперь команду ждет противостояние с «Мальме» в Лиге Европы и битва с МЮ в Кубке Англии.
Запомни и смирись. Никто не побьет ваш рекорд)) Ваш уровень ниже плинтуса)) Вся Россия дико угорает с вас, семинулёвые вы наши😂
Запомни и смирись. Никто не побьет ваш рекорд)) Ваш уровень ниже плинтуса)) Вся Россия дико угорает с вас, семинулёвые вы наши😂
Вы же пропустили позорнейших 7(!) мячей и не ответили НИЧЕМ! Конечно, о каком голе престижа можно говорить, если у пищевичка никакого престижа отродясь не было))
7-0 это позор и клеймо на века! Ахаха))😂
Вы же пропустили позорнейших 7(!) мячей и не ответили НИЧЕМ! Конечно, о каком голе престижа можно говорить, если у пищевичка никакого престижа отродясь не было))
7-0 это позор и клеймо на века! Ахаха))😂
Жду 7:0.
С кем там следующий матч? ))))
Жду 7:0.
С кем там следующий матч? ))))
Хотя конечно, у него в Челси бывали крупные проблемы.
Хотя конечно, у него в Челси бывали крупные проблемы.
И еще никогда так не ждал увольнения, как сейчас
И еще никогда так не ждал увольнения, как сейчас