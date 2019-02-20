Одемвингие рассказал про обряды шаманизма в Нигерии

Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о своей карьере в Нигерии.

С чем столкнулся, когда переехал в Нигерию в 17 лет? С футболистом. На тренировке свой же подкатился двумя ногами, я от подката ушёл, но в падении и плечо повредил, и руку сломал. Маме боялся рассказать, поэтому повезли меня к местным шаманам. Они налили горячей воды, чтобы расслабить мышцы. Как-то вернули руку на место, пока я вопил, накрутили мелких палок каких-то. Наколдовали что-то ещё, чтобы росло лучше. Какие-то местные дела. Что-то с курицей связано было, обряд какой-то. Прихожу домой, мама увидела руку: «Сломал?». Отвечаю: «Ага». Повезли в обычную больницу, наркоз сделали, гипс поставили. Всё хорошо в итоге.



Важнее ли шаманы в африканских командах, чем врачи? Нет, просто минимум 70% игроков верят в это. Думают, что какая-то мазь их спасёт. Это больше внушение. Промывка мозгов идёт. Но три года в Нигерии были полезными для меня. Позвали в большую лигу, а там карьера развивалась намного быстрее.