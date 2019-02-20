Ганчаренко: «Мы продолжаем движение вперед»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги товарищеского матча с «Картахеной».
Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля.
В целом команда действовала достаточно хорошо. Если взять тот момент, который был в начале игры, - мы только втягивались. При стандартном положении, с которого пропустили, плохо сыграли первую зону. Достаточно качественный спарринг, мы продолжаем движение вперед.
3 дивизиона Испании - это движение вперед
Пожелаем армейцам двигаться в заданном направлении
3 дивизиона Испании - это движение вперед
Пожелаем армейцам двигаться в заданном направлении
Хотя это был просто треп, все кто поумнее понимали, что за месяц команду не слепишь!!! Тем более, что многие по сути только на поле и познакомились!!!
Но Витек всех удивил и нас в том числе!!! Классный тренер, не зря его Слуцкий рекомендовал .
Хотя это был просто треп, все кто поумнее понимали, что за месяц команду не слепишь!!! Тем более, что многие по сути только на поле и познакомились!!!
Но Витек всех удивил и нас в том числе!!! Классный тренер, не зря его Слуцкий рекомендовал .
А ведь в августе нас кто только не "хоронил"???
А ведь в августе нас кто только не "хоронил"???