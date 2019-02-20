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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
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Ганчаренко: «Мы продолжаем движение вперед»

20 февраля 2019, 13:30
КартахенаЛоготип футбольный клуб Картахена1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги товарищеского матча с «Картахеной».

Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля.

В целом команда действовала достаточно хорошо. Если взять тот момент, который был в начале игры, - мы только втягивались. При стандартном положении, с которого пропустили, плохо сыграли первую зону. Достаточно качественный спарринг, мы продолжаем движение вперед.

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Все комментарии
viv
viv ответил Озеров
   73 / 887
20 февраля в 20:19
Согласен позорьтесь дальше
Пока только вы и позоритесь...
Озеров
Озеров ответил viv
20 февраля в 19:05
Если не обыгрывать команды как Мура...то говорить о других командах только позориться...
Согласен позорьтесь дальше
viv
viv ответил Озеров
   73 / 887
20 февраля в 18:48
Если игра с 24й командой 3 дивизиона Испании - это движение вперед Пожелаем армейцам двигаться в заданном направлении
Если не обыгрывать команды как Мура...то говорить о других командах только позориться...
Озеров
Озеров
20 февраля в 16:45
Если игра с 24й командой

3 дивизиона Испании - это движение вперед

Пожелаем армейцам двигаться в заданном направлении
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великолепный
   10 / 887
20 февраля в 15:09
Помним как кб фантики кричали что будете бороться в стыковых матчах, а по делу их сейчас не слышно за нашей командой в турнирной таблице.
Ага, особо после первых трех матчей.
Хотя это был просто треп, все кто поумнее понимали, что за месяц команду не слепишь!!! Тем более, что многие по сути только на поле и познакомились!!!
Но Витек всех удивил и нас в том числе!!! Классный тренер, не зря его Слуцкий рекомендовал .
Великолепный
Великолепный ответил Leha-ha50
   164 / 887
20 февраля в 14:44
Витьку респект!!! А ведь в августе нас кто только не "хоронил"???
Помним как кб фантики кричали что будете бороться в стыковых матчах, а по делу их сейчас не слышно за нашей командой в турнирной таблице.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
20 февраля в 14:10
Витьку респект!!!
А ведь в августе нас кто только не "хоронил"???
161регион
161регион
   7 / 887
20 февраля в 14:06
Время покажет кто куда двигается....
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   134 / 887
20 февраля в 13:59
Вперёд ЦСКА! За 22 - ым трофеем!
cska plus
cska plus
   12 / 887
20 февраля в 13:47
Удачи армейцам.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
20 февраля в 13:32
Удачи!
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