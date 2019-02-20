Ганчаренко: «Мы продолжаем движение вперед»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги товарищеского матча с «Картахеной».

Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля.



В целом команда действовала достаточно хорошо. Если взять тот момент, который был в начале игры, - мы только втягивались. При стандартном положении, с которого пропустили, плохо сыграли первую зону. Достаточно качественный спарринг, мы продолжаем движение вперед.