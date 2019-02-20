Мейтин: «В понедельник будет комиссия по квалификации стадиона „Динамо“»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал о новом стадионе московского «Динамо».
У нас нет проблем со стадионами, в понедельник будет комиссия по квалификации стадиона «Динамо». Естественно, вызывает опасения, так как это новый стадион, там не было матчей ещё, а первый матч – игра года. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта игра была с «Анжи» или «Уфой», не обижая эти команды.
Надеюсь, мы проведём этот стадион, у нас есть решения по тому, чтобы не было пересечений болельщиков ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» в одном месте. Есть ли недоделки на новом стадионе? Все когда-то переезжали на новую квартиру, конечно, есть свои недоделки, они были и на стадионах чемпионата мира. К сожалению, по-другому не бывает, но вряд ли эти недоделки будут существенными, чтобы испортить кому-то настроение.
И про доходы ты я смотрю уже заранее все знаешь, хотя стадион только 2 месяца как открыли, молодец.
Хотя погоди на арене уже проводились хоккейные матчи и баскетбольный матч всех звезд, все при полных аншлагах. короче продолжай защищать свою баклан арену, на воре и шапка горит
И про доходы ты я смотрю уже заранее все знаешь, хотя стадион только 2 месяца как открыли, молодец.
Хотя погоди на арене уже проводились хоккейные матчи и баскетбольный матч всех звезд, все при полных аншлагах. короче продолжай защищать свою баклан арену, на воре и шапка горит
Мой вопрос вообще-то был не про сроки, а про денюжки, которые стадион заработал, а также денюжки, которые стадион потратил за год. Возможно, что у тебя таких данных нет.
Летом мы тут со Смитерсом как-то обсуждали стройку вашего стадиона. Так он не спорил, что с динамовским стадионом обгадились на всю страну. Но при этом вешал всех собак на питерских по своей привычке.
Мой вопрос вообще-то был не про сроки, а про денюжки, которые стадион заработал, а также денюжки, которые стадион потратил за год. Возможно, что у тебя таких данных нет.
Летом мы тут со Смитерсом как-то обсуждали стройку вашего стадиона. Так он не спорил, что с динамовским стадионом обгадились на всю страну. Но при этом вешал всех собак на питерских по своей привычке.
Пользуясь случаем, напоминаю, что этот строительство этого стадика обошлось примерно в такую же сумму, как и строительство Газпром-арены.
Пользуясь случаем, напоминаю, что этот строительство этого стадика обошлось примерно в такую же сумму, как и строительство Газпром-арены.
У него игра года....уха ха ха
У него игра года....уха ха ха
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ