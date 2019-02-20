Мейтин: «В понедельник будет комиссия по квалификации стадиона „Динамо“»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал о новом стадионе московского «Динамо».

У нас нет проблем со стадионами, в понедельник будет комиссия по квалификации стадиона «Динамо». Естественно, вызывает опасения, так как это новый стадион, там не было матчей ещё, а первый матч – игра года. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта игра была с «Анжи» или «Уфой», не обижая эти команды.



Надеюсь, мы проведём этот стадион, у нас есть решения по тому, чтобы не было пересечений болельщиков ЦСКА , «Спартака» и «Динамо» в одном месте. Есть ли недоделки на новом стадионе? Все когда-то переезжали на новую квартиру, конечно, есть свои недоделки, они были и на стадионах чемпионата мира. К сожалению, по-другому не бывает, но вряд ли эти недоделки будут существенными, чтобы испортить кому-то настроение.