Прядкин: «Озабоченность вызывает состояние газонов некоторых клубов»

Президент РПЛ и и.о. главы РФС Сергей Прядкин рассказал о ситуации с календарём лиги.

Очень сложно с календарём, я даже радуюсь чуть-чуть, что в Англии недовольны календарём – проблемы есть везде. Плотность календаря громаднейшая. Иногда мы просто не понимаем, куда ставить матчи. Сейчас мы в ручном режиме приняли решение, что в силовом решении переставляем матчи, когда холодно. Вопросов к нам было много, мы опубликовали календарь на месяц. Нам надо смотреть на Кубок России, там восемь команд РПЛ , нужно ждать, не обижая никого, кто вылетит, а кто нет.

Озабоченность вызывает состояние газонов некоторых клубов. Частники лучше следят за своими газонами, у «Локомотива» и «Зенита» газоны очень хорошие. На новом стадионе «Динамо» газон вызывает большие нарекания, а там предстоит матч со «Спартаком». Также нарекания вызывает и резервная арена в Химках, газон в Туле.