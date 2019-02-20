Кузяев: «Барриос - настоящий „бульдог“»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев похвалил новобранцев команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса.
Считаю, они здорово вписались в игру. Ракицкий — игрок с отличным отбором и первым пасом. Барриос очень цепкий в опорной зоне. Настоящий «бульдог».
Ранее игрок рассказал о своей травме.
Обыск и ориентация на местности – чтобы найти брошенный предмет, собаке нужно задействовать зрение и обоняние. Построение логических связей – команда хозяина и определенное действие несет положительный эффект. Обучение выдержке, команда «Апорт» в комплексе с «Место» – собака бежит за палкой только с разрешения хозяина. Контроль эмоций – как бы ни была увлекательна игра, а палку нужно вернуть хозяину..
Обыск и ориентация на местности – чтобы найти брошенный предмет, собаке нужно задействовать зрение и обоняние. Построение логических связей – команда хозяина и определенное действие несет положительный эффект. Обучение выдержке, команда «Апорт» в комплексе с «Место» – собака бежит за палкой только с разрешения хозяина. Контроль эмоций – как бы ни была увлекательна игра, а палку нужно вернуть хозяину..