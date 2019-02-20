Кузяев: «Барриос - настоящий „бульдог“»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев похвалил новобранцев команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса.

Считаю, они здорово вписались в игру. Ракицкий — игрок с отличным отбором и первым пасом. Барриос очень цепкий в опорной зоне. Настоящий «бульдог».