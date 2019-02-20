Прядкин: «У РФС нет проблем с УЕФА из-за Дюкова»

Президент РПЛ и и.о. главы РФС Сергей Прядкин рассказал о том, были ли у них проблемы с УЕФА из-за отсутствия альтернативы Александру Дюкову на пост главы РФС .

Нет, мы в плотном контакте с УЕФА . Недавно были выборы Чеферина, там тоже был один кандидат. Никаких вопросов по этому поводу нет, учитывая то, что Дюкова выдвинули многие члены РФС .



Не странно ли, что нет других кандидатов? Мы знаем этого человека давно, Мутко тоже шёл один. Та поддержка, которая ему была дана со стороны членов РФС , показывает, что есть понимание, что это за фигура, что этот человек будет делать. Возможно, были и другие желающие выдвинуться, но, посчитав свои силы и возможности, решили поддержать Дюкова. Многие думают, что роль президента РФС ограничивается национальной сборной, но это не так. Это огромный труд, большая страна, это непрофессиональный футбол и не только сборная, детско-юношеский футбол, массовый футбол. Люди посчитали, что он достойный кандидат, видят в нём перспективы. Нужно развить то, что сделали предыдущие президенты РФС .