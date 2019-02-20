«Арсенал»: «Проведение матча с ЦСКА не вызывает опасений»

В пресс-службе тульского «Арсенала» заверили, что поле стадиона «Центральный» находится в пригодном состоянии для проведения матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА .

Сегодня газон Центрального стадиона находится в технически пригодном состоянии для проведения матча. Включен подогрев, поле укрыто специальной пленкой, проведены все необходимые агротехнические мероприятия для улучшения его состояния. В начале марта, когда в Туле состоятся матчи чемпионата России и Кубка страны, синоптики обещают небольшой мороз, но на качестве поля это никак не скажется. Проведение матчей не вызывает опасений.