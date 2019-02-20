«Зенит» сыграет против «Фенербахче» при закрытой крыше

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 46’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 40’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 45’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 1:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 40’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 45’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 60’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 45’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 3:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 34’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 50’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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«Зенит» сыграет против «Фенербахче» при закрытой крыше

20 февраля 2019, 16:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что крыша стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге будет закрыта во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между петербургским клубом и турецким «Фенербахче».

Крыша стадиона «Газпром-Арена» будет закрыта во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».

Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   36 / 887
21 февраля в 15:41
Чтобы болотный дух не улетучивался! Похвально!
Nikola45
Nikola45 ответил dalex83
   13 / 887
21 февраля в 09:05
Какие бакланы? Живу на Крестовиком и их не видал ... Крестовский остров красно-белый. Это Курвово за Зенит )
С чего это он стал тарасовским? )
Nikola45
Nikola45
   13 / 887
21 февраля в 09:04
Можно будет посмотреть футбол а не хоккей с мячом как в Москве!
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   125 / 887
21 февраля в 01:59
Свиньи о такой даже не мечтают.
dalex83
dalex83 ответил Литейный 4
21 февраля в 00:18
На стадионе в Питере крыша и +20, На закрывашке козырёк и сугробы на бетонных сиденьях. Гыгыгы
- 2 ) ты в каком Питере ? )
Не в Африке ?) Там тоже есть Питер )))
гыгыгы
dalex83
dalex83 ответил Литейный 4
21 февраля в 00:17
На стадионе в Питере крыша и +20, На закрывашке козырёк и сугробы на бетонных сиденьях. Гыгыгы
Гимн Зенита играют в Центральной станции ...
Прошелся б по Лиговке или крикнул бы про Зенит получил ) гыгыгы
С Шнуром в соседнем дворе жили ) и ему не до футбола) гыгыгыгы
dalex83
dalex83 ответил Miaf
21 февраля в 00:14
главное, чтобы бакланы не погрызли, а то ж опять опозорятся..
Какие бакланы? Живу на Крестовиком и их не видал ... Крестовский остров
красно-белый. Это Курвово за Зенит )
dalex83
dalex83
21 февраля в 00:11
Крышу закрыли. Теперь Крыша долбит Кокорина и Мамаева)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Педро тарасовский
   1 / 887
20 февраля в 19:57
У свиней комфорт один - заплеванная трибуна.
    Педро тарасовский
    Педро тарасовский ответил Leningrad 84
       125 / 887
    20 февраля в 19:54
    Главное - это комфорт для болельщиков! И турки тут не при чем...
      Гус Пойет
      Гус Пойет
         249 / 887
      20 февраля в 19:16
      Вонизмой решили турок уделать
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил МапС
         156 / 887
      20 февраля в 18:56
      Нахрена создавать туркам тепличные условия?
      Главное - это комфорт для болельщиков!
      И турки тут не при чем...
      Alladins
      Alladins ответил Литейный 4
         44 / 887
      20 февраля в 18:30
      На стадионе в Питере крыша и +20, На закрывашке козырёк и сугробы на бетонных сиденьях. Гыгыгы
      У них вместо поля в феврале каток, потому они и не играют в еврокубках, стыдно за свой хоздвор.
      Т34
      Т34 ответил Byvaliy
         22 / 887
      20 февраля в 18:29
      Спартак при любой крыше опустят.
      Что ты будешь петь, если бомжевик турки опустят?
      Крестовский баклан
      Крестовский баклан ответил баклан за зенит
         495 / 887
      20 февраля в 18:07
      А мы погрызем
      Стопудова
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         119 / 887
      20 февраля в 18:01
      Хоть при закрытой, хоть при открытой крыше, а 15-ую команду Турции надо проходить!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Дикий мужчина
         3 / 887
      20 февраля в 17:40
      при открытой ,100%,как в Дохе)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         3 / 887
      20 февраля в 17:38
      ради одного зулуса....
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 887
      20 февраля в 17:37
      На стадионе в Питере крыша и +20, На закрывашке козырёк и сугробы на бетонных сиденьях. Гыгыгы
      МапС
      МапС
         134 / 887
      20 февраля в 17:33
      Нахрена создавать туркам тепличные условия?
      112910415
      112910415
         73 / 887
      20 февраля в 17:28
      опять недооценивают железные клювы хищных птиц!
      Byvaliy
      Byvaliy ответил Дикий мужчина
         60 / 887
      20 февраля в 17:21
      А Спартак при открытой крыше сыграет, или закрытой ? Кто знает пацаны ?
      Спартак при любой крыше опустят.
      Sargent
      Sargent
         180 / 887
      20 февраля в 17:20
      В феврале на лучшем стадионе мира всегда лето.
      Ник Уволен
      Ник Уволен
         80 / 887
      20 февраля в 17:08
      Турки такого стадиона нигде и не видели.
      LOpp
      LOpp ответил Литейный 4
         5 / 887
      20 февраля в 17:04
      Просто сказочные условия для болельщиков на стадионе. Это вам не продуваемая всеми ветрами Открывашка, которую Федун впаривает пупсикам в аренду. гыгыгы
      а кто у пупсиков платит Федуну за аренду?
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 887
      20 февраля в 17:02
      Просто сказочные условия для болельщиков на стадионе. Это вам не продуваемая всеми ветрами Открывашка, которую Федун впаривает пупсикам в аренду. гыгыгы
      Miaf
      Miaf ответил пелеvin
         48 / 887
      20 февраля в 16:52
      ...уа-ха-ха...да ты петросян просто, ну ведь до слез, чувак ))))
      Оно и понятно, что у болельщика Зенита других кумиров, кроме как Петросяна быть не может.
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
         328 / 887
      20 февраля в 16:51
      А Спартак при открытой крыше сыграет, или закрытой ? Кто знает пацаны ?
      пелеvin
      пелеvin ответил Miaf
      20 февраля в 16:49
      главное, чтобы бакланы не погрызли, а то ж опять опозорятся..
      ...уа-ха-ха...да ты петросян просто, ну ведь до слез, чувак ))))
      баклан за зенит
      баклан за зенит ответил Miaf
      20 февраля в 16:39
      главное, чтобы бакланы не погрызли, а то ж опять опозорятся..
      А мы погрызем
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