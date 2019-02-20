«Зенит» сыграет против «Фенербахче» при закрытой крыше

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что крыша стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге будет закрыта во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между петербургским клубом и турецким «Фенербахче».
Крыша стадиона «Газпром-Арена» будет закрыта во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».
Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».
Не в Африке ?) Там тоже есть Питер )))
гыгыгы
Не в Африке ?) Там тоже есть Питер )))
гыгыгы
Прошелся б по Лиговке или крикнул бы про Зенит получил ) гыгыгы
С Шнуром в соседнем дворе жили ) и ему не до футбола) гыгыгыгы
Прошелся б по Лиговке или крикнул бы про Зенит получил ) гыгыгы
С Шнуром в соседнем дворе жили ) и ему не до футбола) гыгыгыгы
красно-белый. Это Курвово за Зенит )
красно-белый. Это Курвово за Зенит )
И турки тут не при чем...
И турки тут не при чем...