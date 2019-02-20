«Зенит» сыграет против «Фенербахче» при закрытой крыше

20 февраля 2019, 16:37

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что крыша стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге будет закрыта во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между петербургским клубом и турецким «Фенербахче».

Крыша стадиона «Газпром-Арена» будет закрыта во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».

Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».