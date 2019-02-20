«Севилья» обыграла «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Севилья» одолела «Лацио» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Обе команды заканчивали встречу вдесятером. В первой игре испанский клуб также победил (1:0).
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» - «Лацио» 2:0 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 20, Сарабия 79
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо, Роке Меса (Рог 82), Эскудеро (Промес 6), Навас, Васкес, Сарабия, Бен-Йеддер, Андре Силва (Амаду 63)
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Лацио»: Стракоша, Патрик (Корреа 48), Раду, Ачерби, Бадель (Дурмиси 77), Лулич, Марушич, Милинкович-Савич (Ромуло 56), Катальди, Иммобиле, Кайседо
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Васкес 18, Патрик 23, Кайседо 31, Васкес 60, Иммобиле 84
Удаления: Васкес 60, Марушич 71
Судья: Тэйлор Энтони.
«Соккер.ру» вел
Я водяной, щас как кину караул!!!!
Я водяной, щас как кину караул!!!!
Если бы моменты Ачерби или Иммобиле были реализованы и не покажи судья вторую красную, то концовка была бы шикарной. Да и Савичу не стоило создавать хозяевам гол.
Если бы моменты Ачерби или Иммобиле были реализованы и не покажи судья вторую красную, то концовка была бы шикарной. Да и Савичу не стоило создавать хозяевам гол.
Милинкович савич вообще не тащит
Милинкович савич вообще не тащит