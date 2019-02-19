«Зенит» вновь проявляет интерес к Сутормину

Сообщается, что «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Оренбурга» Алексею Сутормину.
В данный момент стороны ведут активные переговоры о трансфере футболиста.
«Зенит» рассчитывает укрепить полузащиту до закрытия зимнего трансферного окна. Отмечается, что переговоры между «Зенитом» и «Оренбургом» осложняются тем, что Сутормин хотел бы доиграть сезон в нынешней команде. Возможно, трансфер состоится летом.
https://www.youtube.com/watch?v=YpwCUQJ6JNw
Получается не напыление на полезный костяк, а распыление ресурсов, времени и ожиданий... Не по-хозяйски..:))
Получается не напыление на полезный костяк, а распыление ресурсов, времени и ожиданий... Не по-хозяйски..:))