«Зенит» вновь проявляет интерес к Сутормину

19 февраля 2019, 16:52

Сообщается, что «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Оренбурга» Алексею Сутормину.

В данный момент стороны ведут активные переговоры о трансфере футболиста.



«Зенит» рассчитывает укрепить полузащиту до закрытия зимнего трансферного окна. Отмечается, что переговоры между «Зенитом» и «Оренбургом» осложняются тем, что Сутормин хотел бы доиграть сезон в нынешней команде. Возможно, трансфер состоится летом.