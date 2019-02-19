«Зенит» вновь проявляет интерес к Сутормину

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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«Зенит» вновь проявляет интерес к Сутормину

19 февраля 2019, 16:52

Сообщается, что «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Оренбурга» Алексею Сутормину.

В данный момент стороны ведут активные переговоры о трансфере футболиста.

«Зенит» рассчитывает укрепить полузащиту до закрытия зимнего трансферного окна. Отмечается, что переговоры между «Зенитом» и «Оренбургом» осложняются тем, что Сутормин хотел бы доиграть сезон в нынешней команде. Возможно, трансфер состоится летом.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил maldalik
   514 / 887
21 февраля в 09:16
А зачем он им? У них вроде как раз полузащитников перебор.
Левак на фланг под 3-5-2
Bastardo
Bastardo ответил LOpp
   514 / 887
21 февраля в 09:11
мнение тарасовского эксперта нужно по этому игроку или не стоит?))
На самом деле неплохой игрок, но больше бы подошёл под Рубин. В Зените может утонуть как Новосельцев,
maldalik
maldalik
   635 / 887
20 февраля в 09:27
А зачем он им? У них вроде как раз полузащитников перебор.
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
19 февраля в 21:53
Зачем Алёше катиться по наклонной?!
protest58us
protest58us ответил LOpp
19 февраля в 21:40
Этот шаг ясен и без объяснений эксперта...это Акунья и Пасторе в одном лице...и есть что то от Маноласа
Miaf
Miaf ответил Лакшери
   42 / 887
19 февраля в 20:31
ЗеЛус
Что там какой то Алексей , вам главное Какунью взять.
Miaf
Miaf ответил Alladins
   42 / 887
19 февраля в 20:24
Дух есть только у тарасовских, причем смрадный.
Одна известная группа в свое время спела про вас песню
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
19 февраля в 19:01
Из тарасовки утки вылетают.
Omaxa
Omaxa
   274 / 887
19 февраля в 18:51
Опять пупсики уток жарят в тарасовке.
Семьнуль команда
Семьнуль команда ответил Литейный 4
   132 / 887
19 февраля в 18:45
Их дух зиждется на педрах и неграх. Гыгыгы
Дух Жиго самый ароматный, придает многим силы.
Хороший Малый
Хороший Малый
   357 / 887
19 февраля в 18:39
Литейный 4
Литейный 4 ответил Alladins
   1 / 887
19 февраля в 18:05
Дух есть только у тарасовских, причем смрадный.
Их дух зиждется на педрах и неграх. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
19 февраля в 18:04
Сутормин понимает до каких высот может дойти, если окажется в Зените? Потянет ли? Это вам не свиньи.
Alladins
Alladins ответил Miaf
   45 / 887
19 февраля в 17:38
Не возьмут.... Фамилия должна быть болотов , либо помойкин.., чтобы олицетворяло дух зенита., в конце концов он же не аргентос
Дух есть только у тарасовских, причем смрадный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
19 февраля в 17:19
Скопинцева прос ралли, теперь за другого взялись...
Степка питерский
Степка питерский
   160 / 887
19 февраля в 17:17
ослабить конкурента. это по-зенитовски
particular
particular
   8 / 887
19 февраля в 17:10
Который сезон, селекционеров питерцев кидает в крайности в подборе, - что по уровню кандидатов, что по языку, что по трансфертной стоимости...
Получается не напыление на полезный костяк, а распыление ресурсов, времени и ожиданий... Не по-хозяйски..:))
Bikcon
Bikcon
19 февраля в 17:05
Не тот кандидат, будет вторым Ерохиным.
Ник Уволен
Ник Уволен
   81 / 887
19 февраля в 17:04
Не потянет в Зените. Не тот уровень.
Лакшери
Лакшери ответил Miaf
   275 / 887
19 февраля в 17:03
ЗеЛус
Miaf
Miaf
   42 / 887
19 февраля в 16:59
Не возьмут.... Фамилия должна быть болотов , либо помойкин.., чтобы олицетворяло дух зенита., в конце концов он же не аргентос
Garrincha58
Garrincha58
   505 / 887
19 февраля в 16:57
очередной тупизм зенитовской селекции
LOpp
LOpp
   5 / 887
19 февраля в 16:56
мнение тарасовского эксперта нужно по этому игроку или не стоит?))
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