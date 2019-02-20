Мусаев: «„Краснодар“ уже несколько раз объяснял свою позицию по Мамаеву»

20 февраля 2019, 21:56

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что клуб не собирается менять свою позицию относительно полузащитника Павла Мамаева, который останется в СИЗО до 8 апреля.

Клуб уже несколько раз по Мамаеву объяснял свою позицию. Не считаю, что нужно что-то комментировать дополнительно.