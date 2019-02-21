Бенталеб: «Мало кто верил в „Шальке“ до матча с „Ман Сити“»

Полузащитник «Шальке-04» Набиль Бенталеб прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Алжирский хавбек стал автором обеих голов в ворота «горожан», реализовав два пенальти.

Это неутешительный результат. Мало кто верил в «Шальке» до этого матча или полагал, что мы можем лидировать в счёте после первого тайма в игре против «Сити». Так что мы можем гордиться собой, несмотря на имеющиеся сожаления по поводу результата.

Мы допустили три ошибки, а учитывая турнир и класс соперника, нам пришлось дорого за них заплатить. Мы были уверены, что сможем проявить себя и доставить сопернику проблемы. На протяжении 85 минут мы хорошо выполняли план на игру.

Впереди ответная игра. Преимущество у соперника, Но мы должны верить, сражаться и выложиться на 200 процентов. Тогда и посмотрим, чем всё закончится.