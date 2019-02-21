Тедеско: «„Шальке“ очень расстроен результатом. Мы заслуживали большего»

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Несомненно, мы очень расстроены этим результатом. Мы заслуживали большего. Это был один из немногих матчей в сезоне, когда частичка удачи была на нашей стороне. Мы знали, что соперник будет прижимать нас к штрафной, но слишком часто ошибались во время контратак. А голы, пропущенные нами в концовке, были душераздирающими.

Чего нам не хватило? Ума. Мы должны быть умнее. Некоторые из наших неточных пасов были следствием ужасных, невынужденных ошибок. Мы не можем позволить себе продолжать играть в такой манере.