Облак: «Немного забавно, что оба гола забили центральные защитники»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал домашнюю победу над «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Голами в ворота туринской команды отличились центральные защитники «матрасников» Хосе Хименес и Диего Годин.

Мы знали, что игра будет напряжённой, сложной, и я считаю, что мы чётко выполнили свои обязанности. У нас было больше голевых возможностей. Думаю, мы можем быть довольны этим матчем.

Это хороший результат, но задача ещё не выполнена. Впереди нас ждут 90 минут работы в Турине, мы должны сохранять спокойствие и хорошо подготовиться к матчу.

Было немного забавно, что оба гола забили центральные защитники, это необычное событие для футбола. Но самое важное, что мы одержали победу. Я поздравляю их [Година и Хименеса] с голами, они их заслужили.