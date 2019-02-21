Симеоне: «Я очень горд за игроков. Они показали, что такое „Атлетико“»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне остался очень доволен выступлением своих футболистов в домашнем матче с «Ювентусом» (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

И Косте, и Морате я сказал о том, что Диего не будет играть все 90 минут. Я поговорил с ними утром, дал понять, что от них хочу, и они мне это дали. Жаль, что шанс Косты от него ускользнул, а гол Мораты был отменён VAR .

Я очень горд за игроков. Они показали, что значит быть «Атлетико». Я счастлив, потому что, несмотря на результат, мы играем в своём стиле, который не изменится. Мы будем стараться расти и совершенствоваться, но наш стиль, образ и путь будут именно такими.