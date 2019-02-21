Гвардиола: «Я большой поклонник VAR»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шальке» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не стал критиковать судейство. Отметим, оба гола в ворота «горожан» были забиты с пенальти, а на 68-й минуте с поля был удалён защитник «Сити» Николас Отаменди.

Я большой поклонник VAR . Там был пенальти, и во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже вполне могла быть красной карточкой.

Это хороший результат, но ещё ничего не решено. Надеемся, что наши болельщики помогут нам в ответной встрече, и ещё надеюсь, что мы сможем показать лучшую игру.