Годин: «„Атлетико“ показал во всех отношениях целостную игру»

Капитан «Атлетико» Диего Годин подвёл итоги домашнего матча с «Ювентусом» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы очень рады. «Атлетико» провёл отличный матч и показал во всех отношениях целостную игру: в атаке, обороне и в нашем настрое на этот матч. У нас были стопроцентные голевые моменты. Это важная победа, которая ставит нас в хорошее положение перед ответной игрой.

В перерыве тренер не говорил, чтобы мы что-нибудь меняли в своей игре. Он сказал нам продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме.

Минуты шли, но ты знаешь, что у вас ещё будут шансы забить, именно так всё и было сегодня. Мы находили свободные пространства во время контратак и врывались туда. В матчах, подобных этому, всё решают малейшие детали.