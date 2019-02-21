Музей футбола на «Самара Арене» планируют открыть к лету

21 февраля 2019, 13:19

Заместитель председателя региональной Общественной палаты Павел Покровский заявил, что музей спорта на стадионе «Самара Арена» хотят открыть перед туристическим сезоном 2019 года.

Мы предлагаем всем желающим дарить экспонаты для будущего музея. Это могут быть корешки от билетов, самодельные плакаты, атрибутика, связанная с мундиалем.

В экспозиции уже есть два предмета. Первым в музей передали мяч, которым играли на льду озера Байкал. Второй экспонат — плакат с автографом одного из спортсменов, выходивших на поле «Самара Арены» во время мундиаля.