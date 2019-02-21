Нара: «Икарди всегда играл, даже когда находился не в лучшей форме»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, прокомментировала слухи в СМИ , согласно которым футболист пропустил последние матчи команды не из-за травмы, а из-за решения клуба лишить его капитанской повязки

Вам пора прекратить публиковать этот бред! Мауро всегда выходил на поле, даже когда находился не в лучшей форме. Помню, как перед матчем с «Лацио» врачи не советовали ему даже надеяться на участие в игре, но он вышел ради «Интера» и его попадания в Лигу чемпионов!