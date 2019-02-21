Акционер «Гамбурга» раскритиковал трансферную политику «Баварии»

Акционер «Гамбурга» Клаус-Майкл Кюне высказал претензии «Баварии», которая купила молодого таланта «динозавров» Янна-Фите Арпа.

Продать еще одного талантливого футболиста вражеской «Баварии» - вопиющее решение. Мюнхенцы только и делают, что выманивают лучших игроков и молодых талантов из других клубов Бундеслиги по высоким ценам. Еще посмотрим, заиграет ли Арп или так и останется вечно талантливым.