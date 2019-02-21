Акционер «Гамбурга» раскритиковал трансферную политику «Баварии»

Акционер «Гамбурга» Клаус-Майкл Кюне высказал претензии «Баварии», которая купила молодого таланта «динозавров» Янна-Фите Арпа.
Продать еще одного талантливого футболиста вражеской «Баварии» - вопиющее решение. Мюнхенцы только и делают, что выманивают лучших игроков и молодых талантов из других клубов Бундеслиги по высоким ценам. Еще посмотрим, заиграет ли Арп или так и останется вечно талантливым.
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как говорил марк твэн: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где cкаузеры вас задавят своим опытом."
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да-да он скаузер
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как говорил марк твэн: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где cкаузеры вас задавят своим опытом."
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да-да он скаузер
И чье это решение?
И чье это решение?