Мората: «Меня раздражает VAR»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0).

В отчетном поединке арбитры не засчитали гол испанца после просмотра видеоповтора.

«Ювентус» остается фаворитом, «Ювентус» есть «Ювентус». В ответном матче нам придется играть в одном из самых сложных мест с точки зрения болельщиков команды соперника. У нас очень хорошие шансы выйти в следующий этап, но будет нелегко.