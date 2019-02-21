Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что больше не будет праздновать голы в ворота «Ювентуса». Напомним, что во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов футболист отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды, однако после просмотра VAR его отменили.
Я отпраздновал свой гол, потому что он многое значил для меня, но я никогда больше этого не сделаю.
Я бы хотел поприветствовать своих бывших фанатов, которые многое сделали для меня.
Думаю, что "Други" из Ювентуса запомнили твоё празднование. Можешь не искать больше оправданий
Думаю, что "Други" из Ювентуса запомнили твоё празднование. Можешь не искать больше оправданий