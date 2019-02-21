Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что больше не будет праздновать голы в ворота «Ювентуса». Напомним, что во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов футболист отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды, однако после просмотра VAR его отменили.

Я отпраздновал свой гол, потому что он многое значил для меня, но я никогда больше этого не сделаю.

Я бы хотел поприветствовать своих бывших фанатов, которые многое сделали для меня.