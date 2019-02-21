Шейдаев: «„Зенит“ должен показать атакующий футбол в матче с „Фенербахче“»

Бывший игрок «Зенита» Рамиль Шейдаев считает, что команде из Петербурга нужно сегодня сыграть в атаку, чтобы пройти «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» должен показать атакующий футбол! Только атаковать, причем с первых минут! Дело в том, что турки сами любят так играть и с обороной у них не очень хорошо обстоит дело. К тому же, в гостях они несколько тушуются, «Фенербахче» – домашняя команда. «Зенит», сыграв активно и на хорошей скорости, способен добиться успеха и пройти гостей. Главное, не расслабляться до финального свистка.