Директор стадиона: «Газон „Ростов Арены“ функционален при любой погоде»

Директор «Ростов Арены» Евгений Травенко заявил, что из-за перепадов температуры воздуха по ходу нынешней зимы агрономическая служба сооружения работает в усиленном режиме, однако поле находится в хорошем состоянии.

Из-за резких перепадов температуры этой зимой агрономическая служба работает в усиленном режиме. Главная задача – плавно вывести поле из зимнего режима. Основные мероприятия по уходу за газоном сейчас это косьба, досветка фитолампами, внесение комплекса удобрений, профилактика грибковых и других болезней травы. Сейчас поле находится в хорошем состоянии и готово к играм.

В зимний период поле на «Ростов Арене» не вводится в спящий режим. Газон поддерживается в жизнеспособном состоянии, выполняется полив, покос, однако скорость роста травы замедляется с помощью применения специальных реагентов и за счет поддержания заданных температурных режимов корневой системы. Система управления отоплением позволяет нам обеспечить нужную температуру в зависимости от погоды. Газон греем не только изнутри, но и на поверхности. Для этого используется укрывной материал, который «дышит», пропускает воду и свет. Например, перед матчем с ЦСКА , когда средняя температура опускалась до минус пяти градусов, мы укрывали газон на три дня. Для более низких температур у нас есть другое защитное покрытие, более теплое.

Еще одна важная система для зимовки газона – система аэрации. Трубы, проложенные по всему полю, несут теплый воздух к корням, при сильных дождях позволяют убрать влагу от газона. Благодаря системе аэрации поле будет сохранено даже при затоплении всего стадиона. Мы можем уверенно сказать, что газон «Ростов Арены» функционален при любой погоде.