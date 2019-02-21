Агроном: «Зимний период футбольное поле „Зенита“ пережило нормально»

Агроном «Зенита» Константин Креминский рассказал про состояние газона «Газпром Арены» в преддверии матча против «Фенербахче» в рамках плей-офф Лиги Европы.

В каком состоянии газон? Футбольное поле с натуральным покрытием на данный момент находится внутри чаши стадиона и в хорошем состоянии. Подготовка газона к ответному матчу с «Фенербахче» прошла по плану.

Зимний период футбольное поле пережило нормально. На период хоккейных матчей поле выкатывали на улицу. Позже, в январе, переместили обратно внутрь, чтобы качественно его подготовить к Лиге Европы.