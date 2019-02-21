Фетисов: «Делаем всё, чтобы принять „Енисей“ на „Самара Арене“ в марте»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал про состояние газона на «Самара Арене» в преддверии возобновления сезона в РПЛ . 9 марта самарская команда в рамках 19-го тура РПЛ должна принять «Енисей».

21 января на стадионе «Самара Арена» был включен подогрев поля. На данный момент можно констатировать, что оно вышло из спячки. Агрономы обеспечивают необходимый уход за газоном – вносят удобрения, поливают. На отдельных участках проведен досев. Используется специальное оборудование дополнительного освещения.

Сейчас все делается для того, чтобы 9 марта матч прошел на «Самара Арене» – это важно и для игроков, и для клуба, и для болельщиков. Но как показывает практика, погодные условия в марте очень нестабильные и могут внести свои коррективы. Но мы все же планомерно готовим стадион к первым матчам и надеемся, что обойдется без природных аномалий.