Жена Кокорина: «Пресса всё переворачивает»

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделилась мнением о реакции общественности по поводу нахождения игрока в СИЗО.

Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически. Здесь ломаются судьбы людей, детей. Каждый из мужчин хоть раз в жизни дрался. Они должны понести наказание, но законное.

Есть доказательство, что водитель начал первым оскорблять ребят и первые два удара нанес он. А Пак, и тому есть свидетели, попросил у Саши извинения, видимо, понимая, что он это спровоцировал, они пожали друг другу руки и разъехались.

Пресса все переворачивает.