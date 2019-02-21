Ташуев: «За чемпионство будут бороться „Краснодар“ и „Локомотив“»

Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев назвал главных претендентов на победу в РПЛ .

Основную конкуренцию «Краснодару» в борьбе за золотые медали составит «Локомотив». Считаю, что москвичи преобразятся после зимней паузы. Юрий Сёмин лучше всего готовит свой коллектив именно на этом игровом отрезке, так что ждите от «красно-зелёных» массу сюрпризов.