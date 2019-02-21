Григорян: «На исход матча „Интера“ не повлияет даже безумная жена Икарди»

Бывший наставник «Луч-Энергии», «Анжи», « СКА -Хабаровска», «Арарата» и «Тосно» Александр Григорян сделал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Рапидом».

«Интер» будет принимать «Рапид». «Интер» не должен меня подвести. Сколько раз он меня выручал.

Счет 1:0 — это наиболее часто встречающийся результат, когда «Интер» выигрывает, причем независимо у какого соперника — аутсайдера или же лидера.

Я сразу поставлю на счет 1:0 в пользу «Интера». Думаю, что на результат не повлияет даже безумная жена Мауро Икарди.