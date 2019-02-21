Чанов: «Акинфеев уже достиг всего, о чем мечтает любой вратарь»

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.
Впервые увидел Акинфеева, когда спортивным директором стал. Когда первой команде потребовался вратарь, Юра Аджем, работавший в школе, посоветовал: «В данной ситуации никого лучше нет». Я тоже Игоря знал, поэтому смело двинули его к основе. Конечно, рисковали. Важно было правильную политику вести: нельзя было сразу ставить его в роль первого – от такой ответственности любой молодой человек может сорваться, а его карьера – развалиться. Поэтому решили с Газзаевым: на две-три игры ставим – убираем. Веня выходит или кто-то другой. Потом снова. Можно было на молодого парня всё сразу навалить, но Валерий Георгиевич очень грамотно поступил.
Когда завершит карьеру Акинфеев? Не знаю. Так-то он долгожитель по характеру. Лишь бы здоровье было. И желание. Игорь уже достиг всего, о чем мечтает любой вратарь, и продолжает играть. Вспоминаю себя – мне и в Германии за 40 было интересно. С Рахимичем обсуждал – у него то же чувство было, когда на исходе карьеры дорожишь каждой минутой даже не игры – тренировки. Понимаешь, что вот-вот закончишь, а ещё оттягиваешь и оттягиваешь этот момент.
Форвард ЦСКА Абель Эрнандес ранее назвал Акинфеева одним из лучших вратарей мира.
или как обошлись с навасом? он то в запасе сколько просидел то под ним стул шатался когдв реал почти подписал де хеа и в любой момент купит звезду
наверное об этом все вратари мира мечтают
или как обошлись с навасом? он то в запасе сколько просидел то под ним стул шатался когдв реал почти подписал де хеа и в любой момент купит звезду
наверное об этом все вратари мира мечтают
.....но это лучше , чем в квалификациях штанги целовать!!!
.....но это лучше , чем в квалификациях штанги целовать!!!
очень крутой вратарь с ним ни один тренер не сомневался кто номер 1, хотя болелы своих команд пихали за всю карьеру Игоря вместо него и лодыжкина и любителей штанг и сосланчиков и многих других, только все эти вратари уже непонятно где их хватает на пару сезонов, а Игорь стабилен, 1 клуб и один высокий уровень
очень крутой вратарь с ним ни один тренер не сомневался кто номер 1, хотя болелы своих команд пихали за всю карьеру Игоря вместо него и лодыжкина и любителей штанг и сосланчиков и многих других, только все эти вратари уже непонятно где их хватает на пару сезонов, а Игорь стабилен, 1 клуб и один высокий уровень
Как-то я бросил пить и у меня было 60 сухих дней.
60 > 43
Как-то я бросил пить и у меня было 60 сухих дней.
60 > 43
Сыграть на домашнем чемпионате мира и помочь сборной выйти в 1/4 финала
Сыграть на домашнем чемпионате мира и помочь сборной выйти в 1/4 финала
и Он продолжает радовать своей игрой на " сухую " болельщиков фк " ЦСКА "
и Он продолжает радовать своей игрой на " сухую " болельщиков фк " ЦСКА "