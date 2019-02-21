Чанов: «Акинфеев уже достиг всего, о чем мечтает любой вратарь»

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.

Впервые увидел Акинфеева, когда спортивным директором стал. Когда первой команде потребовался вратарь, Юра Аджем, работавший в школе, посоветовал: «В данной ситуации никого лучше нет». Я тоже Игоря знал, поэтому смело двинули его к основе. Конечно, рисковали. Важно было правильную политику вести: нельзя было сразу ставить его в роль первого – от такой ответственности любой молодой человек может сорваться, а его карьера – развалиться. Поэтому решили с Газзаевым: на две-три игры ставим – убираем. Веня выходит или кто-то другой. Потом снова. Можно было на молодого парня всё сразу навалить, но Валерий Георгиевич очень грамотно поступил.

Когда завершит карьеру Акинфеев? Не знаю. Так-то он долгожитель по характеру. Лишь бы здоровье было. И желание. Игорь уже достиг всего, о чем мечтает любой вратарь, и продолжает играть. Вспоминаю себя – мне и в Германии за 40 было интересно. С Рахимичем обсуждал – у него то же чувство было, когда на исходе карьеры дорожишь каждой минутой даже не игры – тренировки. Понимаешь, что вот-вот закончишь, а ещё оттягиваешь и оттягиваешь этот момент.