Чанов: «Акинфеев уже достиг всего, о чем мечтает любой вратарь»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 38’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 28’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 28’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 36’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 40’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 48’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 81’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 38’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 39’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 37’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 84’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 22’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Чанов: «Акинфеев уже достиг всего, о чем мечтает любой вратарь»

21 февраля 2019, 18:26

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.

Впервые увидел Акинфеева, когда спортивным директором стал. Когда первой команде потребовался вратарь, Юра Аджем, работавший в школе, посоветовал: «В данной ситуации никого лучше нет». Я тоже Игоря знал, поэтому смело двинули его к основе. Конечно, рисковали. Важно было правильную политику вести: нельзя было сразу ставить его в роль первого – от такой ответственности любой молодой человек может сорваться, а его карьера – развалиться. Поэтому решили с Газзаевым: на две-три игры ставим – убираем. Веня выходит или кто-то другой. Потом снова. Можно было на молодого парня всё сразу навалить, но Валерий Георгиевич очень грамотно поступил.

Когда завершит карьеру Акинфеев? Не знаю. Так-то он долгожитель по характеру. Лишь бы здоровье было. И желание. Игорь уже достиг всего, о чем мечтает любой вратарь, и продолжает играть. Вспоминаю себя – мне и в Германии за 40 было интересно. С Рахимичем обсуждал – у него то же чувство было, когда на исходе карьеры дорожишь каждой минутой даже не игры – тренировки. Понимаешь, что вот-вот закончишь, а ещё оттягиваешь и оттягиваешь этот момент.

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес ранее назвал Акинфеева одним из лучших вратарей мира.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
21 февраля в 23:32
странно что фобия тут не появилась , наверно смирился..
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Николай 86
   243 / 887
21 февраля в 21:56
так и есть, тебе напомнить как обошлись с касильясом?
или как обошлись с навасом? он то в запасе сколько просидел то под ним стул шатался когдв реал почти подписал де хеа и в любой момент купит звезду
наверное об этом все вратари мира мечтают
oncha
oncha
   76 / 887
21 февраля в 21:01
И максимушка тарсовский тоже уже достиг наипозорнейшего гола с середины поля.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
21 февраля в 20:42
Можно конечно в ЛЧ пропустить.....
.....но это лучше , чем в квалификациях штанги целовать!!!
Николай 86
Николай 86 ответил RamonCSKA
   297 / 887
21 февраля в 20:15
а почему нет? в одном клубе всю жизнь, постоянно в лч и сборной с 18 лет, бронзовый призер евро, кубок уефа и много внутренних наград очень крутой вратарь с ним ни один тренер не сомневался кто номер 1, хотя болелы своих команд пихали за всю карьеру Игоря вместо него и лодыжкина и любителей штанг и сосланчиков и многих других, только все эти вратари уже непонятно где их хватает на пару сезонов, а Игорь стабилен, 1 клуб и один высокий уровень
Акинфеев может об этом и мечтал, не спорю - у всех мечты разные. Я говорю про высказывание этого Чанова - "достиг всего, о чем мечтает ЛЮБОЙ вратарь". Сказать, что он добился всего в России - это одно, а про "мечты любого вратаря" - тупая лесть. Сомневаюсь, что победители ЛЧ и ЧМ грезили лишь о трофеях Акинфеева.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   234 / 887
21 февраля в 19:53
Всё будет когда выиграем ЛЧ и КМ
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Николай 86
   243 / 887
21 февраля в 19:38
а почему нет? в одном клубе всю жизнь, постоянно в лч и сборной с 18 лет, бронзовый призер евро, кубок уефа и много внутренних наград
очень крутой вратарь с ним ни один тренер не сомневался кто номер 1, хотя болелы своих команд пихали за всю карьеру Игоря вместо него и лодыжкина и любителей штанг и сосланчиков и многих других, только все эти вратари уже непонятно где их хватает на пару сезонов, а Игорь стабилен, 1 клуб и один высокий уровень
viv
viv ответил Павлоградский маньяк
   74 / 887
21 февраля в 19:34
В нашем Павлограде все ждут 44-го матча Дыркина. Аха-ха)
44-го уже не будет....знать надо...
RamonCSKA
RamonCSKA
   243 / 887
21 февраля в 19:34
    Павлоградский маньяк
    Павлоградский маньяк
       131 / 887
    21 февраля в 19:17
    В нашем Павлограде все ждут 44-го матча Дыркина. Аха-ха)
    RIR68
    RIR68
       184 / 887
    21 февраля в 19:15
      Egorium
      Egorium
         70 / 887
      21 февраля в 19:03
      Только свиньи от зависти чавкают над корытом.
      Николай 86
      Николай 86
         297 / 887
      21 февраля в 19:01
      Всю жизнь вариться в РФПЛ - мечта любого вратаря? Расскажите это какому-нибудь Касильясу или Навасу. Льстят многие, но чтоб так топорно...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         52 / 887
      21 февраля в 19:00
      Играй и дальше Игорь, радуй своей игрой болельщиков ЦСКА. Здоровья и сухарей!
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил cska plus
         52 / 887
      21 февраля в 18:57
      Все кто говорит глупости в адрес Игоря, обычные дешёвые завистники.
      +++ !!!!
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил mihaluch
         52 / 887
      21 февраля в 18:56
      А чего он в принципе достиг?Выиграл несколько боёв местного значения.
      Вопрос не мужа, а мальчика. Ответ прост - загляни в Клуб Льва Яшина, вопрос сам собой отпадёт.
      mihaluch
      mihaluch
         174 / 887
      21 февраля в 18:51
      А чего он в принципе достиг?Выиграл несколько боёв местного значения.
      LOpp
      LOpp ответил cska plus
         5 / 887
      21 февраля в 18:50
      Лично я Игорю не завидую.
      Как-то я бросил пить и у меня было 60 сухих дней.
      60 > 43
      Великолепный
      Великолепный
         158 / 887
      21 февраля в 18:46
      Игорь уже достиг всего, о чем мечтает любой вратарь
      Сыграть на домашнем чемпионате мира и помочь сборной выйти в 1/4 финала
      cska plus
      cska plus
         12 / 887
      21 февраля в 18:45
      Все кто говорит глупости в адрес Игоря, обычные дешёвые завистники.
      ermak6848
      ermak6848
         199 / 887
      21 февраля в 18:44
      Я лично Рад, что у Игоря Акифеева успешно сложилась спортивная карьера
      и Он продолжает радовать своей игрой на " сухую " болельщиков фк " ЦСКА "
      Томик
      Томик
         680 / 887
      21 февраля в 18:38
      "Всего" даже Буффон не достиг.
      LOpp
      LOpp
         5 / 887
      21 февраля в 18:37
      Любой футболист мечтает играть в топовом чемпионате, но видимо Акинфеев знает свой уровень))
      CSKA Rek
      CSKA Rek
         654 / 887
      21 февраля в 18:35
      Акинфеев уже всего достиг и ему по барабану, чего там хрюкают некоторые
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 887
      21 февраля в 18:32
      Всего достиг, рекорд 43 установил....можно уходить)...
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         2 / 887
      21 февраля в 18:30
      Лучший кипер России!
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