Тихонов: «Мечты возглавить „Спартак“ никогда не имел»

Бывший футболист и капитан «Спартака» Андрей Тихонов признался, что никогда не мечтал возглавить московский клуб.

Мечты возглавить «Спартак» никогда не имел, многие тренеры хотят руководить сильным именитым клубом, но вопрос, готовы ли они сами к этому. Сложно пока судить о «Спартаке» Кононова, на сборах в Катаре команда показывала интересную игру, но в Турции был уже немного другой футбол. Когда возобновится чемпионат, тогда можно будет судить.